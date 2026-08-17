आपण NDA सोबत जाणार आहोत का? NCP च्या बैठकीत जिल्हाध्यक्षांकडून सुप्रिया सुळेंना विचारणा, उत्तर देत म्हणाल्या 'यापुढे सभागृहात....'

शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एनडीएसोबत विलीन होणार की नाही? यासंदर्भात मागील अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहेत. देशात एकीकडे सीजेपी आणि विरोधकांकडून सरकारविरोधात आंदोलन सुरु असतानाच शरद पवारांनी सुप्रिया सुळेंसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्यानंतर या चर्चेला अधिक बळ मिळालं होतं. मात्र नंतर शरद पवारांनी भेटीमागील कारण स्पष्ट केलं होतं. दरम्यान हा संभ्रम पक्षातील नेत्यांच्या मनातही असल्याचं दिसत आहे. याचं कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या हा मुद्दा उपस्थित करत प्रश्न विचारण्यात आला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची दोन दिवसीय बैठक मुंबईत पार पडली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, यावेळी राज्यातील विविध जिल्ह्यातील जिल्हाध्यक्षांकडून पक्ष एनडीएसोबत जाणार आहे का? याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यादरम्यान सुप्रिया सुळें यांच्याकडून महत्त्वाची बाब अधोरेखित करण्यात आली.
सुप्रिया सुळें यांनी याबाबत बोलताना नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय अधिवेशनातील आपल्या सरकार विरोधी भाषणांकडे पदाधिकाऱ्यांचं लक्ष वेधलं. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नावर आपण सभागृहात ज्याप्रकारे लढत आहोत त्याच प्रमाणे रस्त्यावरची देखील लढाई लढायची आहे असं सांगत त्यांनी या चर्चांना पूर्णविराम देत दावे फेटाळून लावले आहेत.
पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा माननीय खासदार पद्मविभूषण शरदचंद्रजी पवार, पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा ‘महासंसदरत्न’ खासदार माननीय सुप्रियाताई सुळे आणि प्रदेश सरचिटणीस माननीय आमदार रोहित दादा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत, तसेच पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी मंत्री माननीय… pic.twitter.com/zRBp1z72mI— Nationalist Congress Party - Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) August 16, 2026
सध्या जिल्ह्यात जी रिक्त पदे आहेत ती तातडीने भरा आणि कामाला लागा असे निर्देश सुप्रिया सुळे यांनी दिले आहेत. लोकांच्या प्रश्नांवर ताकदीने लढण्याचे निर्देशही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसंच लवकरच आपण देखील महाराष्ट्र दौरा करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शनिवार रविवारी पार पडलेल्या बैठकीत सुप्रिया सुळे आणि शशिकांत शिंदे यांच्याकडून विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला. केवळ कोकणातील जिल्ह्याचा नेत्यांकडून आढावा घेणं बाकी आहे.
'राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार' पक्षाच्या 'फ्रंटल व सर्व सेल प्रदेश समन्वयक'पदी श्री. सुनील विजय गव्हाणे ह्यांची नियुक्ती !— Nationalist Congress Party - Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) August 16, 2026
पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी मंत्री माननीय श्री.शशिकांत शिंदे यांच्या मान्यतेने श्री. सुनील विजय गव्हाणे ह्यांची पक्षाच्या 'फ्रंटल व सर्व सेल… pic.twitter.com/PDUWT1ZOoL
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जिल्हा अध्यक्षांची मुंबईत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार रोहित पवार यांच्यासह पक्षाचे सर्व प्रमुख नेते आणि राज्यभरातील जिल्हा अध्यक्ष उपस्थित होते. राज्यभरात पक्षाचे संघटन अधिक मजबूत करणे आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रणनीती आखण्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. विविध जिल्ह्यांमधील पक्षाची सद्यस्थिती, स्थानिक जनतेचे प्रश्न आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत प्रमुख नेत्यांकडून आढावा घेतला गेला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे शिष्टमंडळ सकाळी 11 वाजता निवडणूक आयोगाची भेट घेणार आहे. SIR मोहिमेत चाललेली अनियमितता या बाबतीत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाची भेट घेणार आहे. शशिकांत शिंदे रोहित पवार, मेहबूब शेख, मुंबई अध्यक्ष असे आम्ही सगळे जण जाणार आहेत. निवडणूक आयोगाने ऐकले तर ठीक नाहीतर आम्ही कोर्टात जाऊ, असा इशारा शशिकांत शिंदे यांनी दिला आहे.