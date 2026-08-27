'माझ्याकडे OBC प्रमाणपत्र...,' विजय वडेट्टीवारांच्या खळबळजनक दाव्यानंतर सुप्रिया सुळे स्पष्टच बोलल्या, 'माझी जाहीर...'

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र आहे असा दावा काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. मराठा नेत्यांकडे ओबीसी प्रमाणपत्रं असल्याचं वक्तव्य वडेट्टीवारांनी केलं आहे. यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी त्यांचा दावा फेटाळून लावला असून, हे धादांत खोटं असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच यासंदर्भातील पुरावा देत आरोप सिद्ध करण्याचं आव्हान दिलं आहे. याशिवाय पुरावा नसल्यास जाहीर माफी करावी अशी मागणी केली आहे.
अर्ध्या मराठ्यांनी ओबीसी प्रमाणपत्र घेतलं आहे. मनोज जरांगे पाटलांना माहीत नसेल पण सुप्रिया सुळे यांच्याकडे पण ओबीसी प्रमाणपत्र आहे. सगळ्यांनी ओबीसींचं प्रमाणपत्र घेऊन ठेवले आहे असा दावा विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. मला वाटतं आता ओबीसींनी जनरल व्हावं आणि ओबीसी होऊन जावं, त्यांना जायचं त्यांना देऊन टाका. 27 टक्क्यात घुसखोरी वाढली आहे. आरक्षण वाढत नाही मात्र घुसखोरी झाली आहे त्यामुळे उद्या ओबीसींच्या वाटोळं होईल," असंही ते म्हणाले आहेत.
सगळ्या नेत्यांकडे ओबीसी नेत्यांचं प्रमाणपत्र आहे. सुप्रिया सुळे नाहीतर, पवार साहेबांकडे आहे की नाही मला माहित नाही.हे प्रमाण केव्हा घेतले मला माहित नाही पण प्रमाणपत्र आहे असा त्यांचा दावा आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी एक्सवर पोस्टच्या माध्यमातून जाहीर माफीची मागणी केली आहे. "विजय वडेट्टीवार यांनी माझ्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचा धादांत खोटा आरोप केला आहे. माझ्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याची माहिती त्यांना नेमकी कोणी आणि कोणत्या आधारावर दिली, हे त्यांनी जाहीर करावे. तसेच माझ्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचा त्यांचा दावा असेल, तर त्यांनी त्यासंदर्भातील पुरावा जाहीरपणे सादर करावा आणि ते सिद्ध करावे. अन्यथा कोणत्याही पुराव्याशिवाय केलेल्या या आरोपाबद्दल त्यांनी माझी जाहीर माफी मागावी," असं त्या म्हणाल्या आहेत.
विजय वडेट्टीवार यांनी माझ्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचा धादांत खोटा आरोप केला आहे. माझ्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याची माहिती त्यांना नेमकी कोणी आणि कोणत्या आधारावर दिली, हे त्यांनी जाहीर करावे. तसेच माझ्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचा त्यांचा दावा असेल, तर त्यांनी…— Supriya Sule (@supriya_sule) August 27, 2026
महाविकास आघाडीच्या असलेल्या एकत्रितपणामध्ये खडा टाकण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये. आम्हीसुद्धा संयमाने आहोत, पण आमच्या नेत्यावर अशा प्रकार सातत्याने बोलण्याचा प्रयत्न झाला तर नाईलाजाने आम्हाला सुद्धा मग काही उत्तर द्यावे लागतील. मला वाटतं की आम्ही एकत्र बसलो पाहिजे चर्चा केली पाहिजे असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
या चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा. वड्डेटीवार उगाच काही ना काही तरी स्टेटमेंट करतात ते मला वाटतं की ते योग्य नाही, काँग्रेसचीच काही लोक म्हणतात काही लोक आपापसामध्ये आपल्या जागा सुरक्षित करण्यासाठी तडजोड करतात. आम्ही असं कोणी आरोप करत नाही. तुम्हाला वाटतं की आज काय पद्धतीने आम्ही एकमेकांकडे बोट दाखवण्यापेक्षा संघर्षातून आपण एकत्र राहिले पाहिजे माझं म्हणणं आहे. त्यामुळे कुठेही आपल्यामध्ये कुठलीही दरी निर्माण होणार नाही याची काळजी प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांनी केली पाहिजे असं मत त्यांनी मांडलं आहे.
ओबीसी प्रमाणपत्राच्या संदर्भात माझी भूमिका मांडताना खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नावाचा अनावधानाने उल्लेख झाला. त्यामागे त्यांच्यावर कोणताही आरोप करण्याचा माझा हेतू नव्हता. अनावधानाने त्यांच्या नावाचा उल्लेख झाल्याबद्दल खेद व्यक्त करतो अशी पोस्ट विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
मात्र, याचा अर्थ ओबीसी प्रमाणपत्र घेणाऱ्या मराठा नेत्यांबाबत माझी भूमिका बदललेली नाही. एकीकडे ओबीसी प्रमाणपत्र घेऊन सत्तेचा लाभ घ्यायचा आणि दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर आघात करायचा, ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसायचा, या भूमिकेचे मी कधीही समर्थन करणार नाही. माझा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून ओबीसी समाजाच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी आहे! असं ते म्हणाले आहेत.