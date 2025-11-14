English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी युतीच्या तयारीत असतानाच सुप्रिया सुळे CM फडणवीसांच्या भेटीला; वर्षावर काय चर्चा झाली?

Supriya Sule Meets Devendra Fadnavis: बिहारमध्ये एनडीए सत्तेत येत असल्याने महाराष्ट्रात भाजपा नेत्यांकडून सेलिब्रेशन केलं जात असतानाच, सुप्रिया सुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी पोहोचल्या होत्या.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 14, 2025, 02:06 PM IST
Supriya Sule Meets Devendra Fadnavis: आज महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं लक्ष बिहारच्या विधानसभा निवडणूक निकालाकडे आहे. बिहारमध्ये पुन्हा एकदा एनडीएची सत्ता येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एनडीए 200 चा आकडा पार करत आपलाच रेकॉर्ड मोडण्याच्या तयारीत आहे. भाजपा आणि चिराग पासवान यांचा लोक जनशक्ती पक्ष दोघेच मिळून बहुमताचा आकडा पार करण्याच्या तयारीत आहेत. बिहारचा निकाल महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांना स्फुर्ती देणारा ठरत आहे. यादरम्यान एका राजकीय घडामोडीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं असून एकच चर्चा सुरु झाली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या भेटीसाठी वर्षावर दाखल झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

एकीकडे बिहारमध्ये मतमोजणी सुरु असताना राज्यातही अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहेत. नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने नवी समीकरणं पाहायला मिळत आहेत. कोल्हापूरच्या चंदगडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसने युती केल्यानंतर आता पुण्यातही तो प्रयोग केला जाण्याची शक्यता आहे. सुप्रिया सुळेंनी आघाडीचा प्रस्ताव पाठवला असल्याचं अजित पवारांनीच कार्यकर्त्यांना सांगितलं आहे. याआधी दत्तात्रय भरणे यांनी आघाडीस अनुकूल असून कार्यकर्त्यांशी बोलून निर्णय घेऊ असं म्हटलं होतं. 

अजित पवार व सुप्रिया सुळे या भाऊ-बहिणीचा एकत्र येण्याबाबत संवाद झाला आहे. अजित पवार शरद पवारांशी चर्चा करतील, मग अंतिम निर्णय होईल, असा दावा पिंपरी चिंचवडमधले अजित पवारांच्या पक्षाचे शहराध्यक्ष योगेश बहल यांनी केला आहे. अजित पवारांनीच ही माहिती दिली आहे. 

भेटीमागील कारण काय?

देश आणि राज्यात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत असतानाच आज सुप्रिया सुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी वर्षा बंगल्यावर दाखल झाल्या होत्या. पण यामागे कोणतंही राजकीय कारण नसून सुप्रिया सुळे कौटुंबिक कारणासाठी गेल्या होत्या. 

राष्ट्रवादीचे युवा नेते आणि भाचा युगेंद्र पवार यांच्या विवाहसोहळ्याचे निमंत्रण देण्यासाठी सुप्रिया सुळेंनी वर्षा बंगल्यावर जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लग्नासाठी आमंत्रण दिलं आहे. या भेटीत याशिवाय कोणती राजकीय चर्चा झाली का याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. याबद्दल दोन्ही बाजूंनी अधिकृतपणे काही माहिती दिलेली नाही. 

