'आजही वाटतं, तू कुठूनतरी अचानक येशील', रक्षाबंधनाला अजित पवारांच्या आठवणीत सुप्रिया सुळे भावूक

आज संपूर्ण महाराष्ट्रात रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला जात आहे. यानिमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी त्यांचे बंधू दिवंगत अजित पवार यांची आठवण काढली आहे. रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने अजित पवारांच्या आठवणीत त्या भावूक झाल्या आहेत. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करुन दिली आहे. यावेळी तू सोबत नाहीस, ही जाणीव मनाला खूप अस्वस्थ करत आहे अशी खंत त्यांनी पोस्टमधून व्यक्त केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी अजित पवारांना राखी बांधतानाचा जुना फोटो शेअर केला आहे.
प्रिय दादा,
आज राखीपौर्णिमा... पण यावेळी तू सोबत नाहीस, ही जाणीव मनाला खूप अस्वस्थ करत आहे. सात महिन्यांपूर्वीची ती भीषण सकाळ आणि तुझं अचानक निघून जाणं... यावर आजही विश्वास बसत नाही. लहानपणापासून एकत्र वाढताना आपली भांडणं, एकमेकांवरचं प्रेम आणि एकमेकांविषयीचा अभिमान हाच आपल्या नात्याचा पाया होता. आजही वाटतं, तू कुठूनतरी अचानक येशील, राखी बांधून घेशील, बहिणींसोबत गप्पागोष्टी करत पुन्हा कुटुंबात रमून जाशील...
प्रिय दादा,— Supriya Sule (@supriya_sule) August 28, 2026
आज राखीपौर्णिमा... पण यावेळी तू सोबत नाहीस, ही जाणीव मनाला खूप अस्वस्थ करत आहे. सात महिन्यांपूर्वीची ती भीषण सकाळ आणि तुझं अचानक निघून जाणं... यावर आजही विश्वास बसत नाही.
लहानपणापासून एकत्र वाढताना आपली भांडणं, एकमेकांवरचं प्रेम आणि एकमेकांविषयीचा अभिमान हाच आपल्या… pic.twitter.com/rlyUMuslMt
तुझ्या नसण्याने निर्माण झालेली पोकळी कधीच भरून निघणारी नाही. तू जिथे असशील, तिथून तुझं प्रेम आणि आशीर्वाद असेच सदैव पाठीशी राहू दे!