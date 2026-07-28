/पार्थ पवारांनी शरद पवारांची भेट घेत...; मोदी भेटीनंतर दुसऱ्याच दिवशी दिल्लीत मोठी घडामोड! NDA-विलिनीकरण चर्चा अंतिम टप्प्यात?

दिल्लीत एकीकडे जंतरमंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वात विद्यार्थी आंदोलन करतान असतानाच शरद पवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीसाठी पोहोचल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. एकीकडे आंदोलकांच्या सोबतीने विरोधक सरकारविरोधात रान पेटवत असताना शरद पवारांच्या भेटीमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एनडीएसोबत जाण्याची चर्चा असतानाच या भेटाला महत्व प्राप्त झालं होतं. दरम्यान आता आणखी एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. दिल्लीत पार्थ पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी शरद पवारांची भेट घेतली होती.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, बुधवारी शरद पवारांनी नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पार्थ पवार आणि प्रफुल पटेल यांनी शरद पवारांची भेट घेतली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचं एनडीए सोबत जाण्याची चर्चा, तसंच भाजपा श्रेष्ठींकडून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत विलीन होऊनच एनडीएमधे येण्याची घेतलेली भूमिका या पार्श्वभूमींवर भेटीला विशेष महत्व आहे
शरद पवारांनी नरेंद्र मोदींच्या भेटीमागील कारण सांगताना शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांवर त्यांच्यासोबत चर्चा केल्याची माहिती दिली. तसंच यावेळी त्यांनी सीजीपेच्या आंदोलनाबाबतही चर्चा केल्याचं सांगितलं होतं.
दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा अचानक बंद पडण्यामागील कारण समोर आलं आहे. विलीनीकरणानंतर संयुक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचं नेतृत्व कोण करणार, यावरून चर्चा रखडल्याची माहिती आहे. तर सध्या सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनामुळेही विलीनीकरणाची चर्चा थांबल्याचं बोललं जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग आला असून यासंदर्भातील चर्चा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे तात्पुरती खंडित झाल्याचा दावा या घडामोडींशी निगडीत सूत्रांनी केला. दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणानंतर संयुक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचं नेतृत्व कोणत्या गटानं करायचं या मुद्द्यावर विलीनीकरण रखडलं असलं तरी त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचं समजतं. लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला अटी-शर्तीवर पाठिंबा देण्याची जाहीर भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरण प्रक्रियेला वेग आला असून यासंदर्भातील चर्चा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे तात्पुरती खंडित झाल्याचा दावा सूत्रांनी केला होता.
लोकसभा मतदारसंघ फेररचनेच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला अटी-शर्तीवर पाठिंबा देण्याची जाहीर भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने घेतली आहे. याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण दिलं होतं. या विधेयकाच्या निमित्तानं शरद पवार गट राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (रालोआ) सामील होण्याच्या चर्चा वारंवार होत आहेत, असं असतानाच शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानं विलीनीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. रालोआतील 'राष्ट्र वादीच्या सहभागासंदर्भात शरद पवारांची भूमिका संदिग्ध असून या भेटीनंतर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे', असं मत एकेकाळी शरद पवारांच्या दिल्लीतील पक्ष वर्तुळात असलेल्या एका नेत्यानं व्यक्त केलं.
विलीनीकरणानंतर पक्षाचं नेतृत्व कुणी करायचं हा अडचणीचा मुद्दा बनला असला तरी त्यातून मार्ग काढण्यासाठी वरिष्ठ नेत्याला मध्यस्थी करावी लागणार आहे...मात्र, त्या संदर्भातही अजून अंतिम निर्णय झाला नसल्याचं समजत आहे. ...रालोआमध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसला विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नसल्याचा संदेश देण्यात आलाय...त्यामुळे येत्या काळातील घडामोडींकडे लक्ष लागलं आहे.