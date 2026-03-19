अशोक खरातचा अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेशी संबंध? धक्कादायक दावा; देवगिरी आणि बारामतीच्या बंगल्याबाहेर ठेवला होता उतारा?

Claim of Ashok Kharat might behind Ajit Pawar Accident: अजित पवारांच्या घराबाहेर आढळलेल्या उतारा-याचा थेट संबंध अशोक खरातशी जोडण्यात येत आहे. तसंच अजित पवारांच्या अपघातामागे अशोक खरातचा हात असल्याचा संशय देखील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आहे. त्यामुळे दादांच्या अपघात प्रकरणात अशोक खरातच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
लैंगिक अत्याचार प्रकरणात गजाआड असणा-या अशोक खरातचा थेट संबंध दादांच्या अपघातप्रकरणाशी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जोडलाय. अजित पवारांच्या बंगल्याबाहेर उतारा कोणी टाकला होता? त्याचा तपास झाला पाहिजे अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या नेत्या रूपाली ठोंबरेंनी केलीय, उता-याचा संबंध अशोक खरातशी असू शकतो असा संशय रूपाली ठोंबरे यांनी व्यक्त केल्यानं चर्चांना उधाण आलं आहे.
अजित पवारांच्या देवगिरी बंगला आणि बारामतीच्या बंगल्याबाहेर उतारा सापडला. उतारा कोणी ठेवला? यासंदर्भातला तपास करावा, खरातशी संबंध असू शकतो असं रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणात अनेक दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. रोहित पवार अमोल मिटकरींनी या अपघात प्रकरणावरून अनेक मोठे आरोप केले आहेत, दरम्यान अशोक खरातचे काळे-कारनामे समोर आल्यानंतर दादांच्या अपघाताशी खरातचा संबंध असू शकतो अशी शंका अमोल मिटकरी यांना देखील आहे.
अजित पवारांचा अपघात आणि अघोरी पूजा याचा संबंध नाकारता येणार नाही. व्ही.के सिंग आणि खरातचं गुरू-शिष्याचं नातं होतं का? असा सवाल अमोल मिटकरींनी विचारला आहे.
अजित पवारांच्या मुंबई आणि बारामतीच्या बंगल्याबाहेर उतारा ठेवल्याचा दावा सुनील माने यांनी देखील केलाय. यामागे खरातच्या लोकांचा हात होता का? असा सवालही माने यांनी केला आहे. या उतारा प्रकरणी अशोक खरातची चौकशी करावी अशीही मागणी सुनील माने यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
'अजितदादांच्या मुंबई आणि बारामतीच्या बंगल्याबाहेर कोणी उतारा ठेवला होता? अशोक खरातच्या लोकांनी उतारा ठेवला होता का? या बाजूनंही तपास करावा", असं ते म्हणाले आहेत.
अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर वेगवेगळे तर्क-वितर्क लावले गेलेत. दादांच्या विमान अपघातवरून VSR कंपनीच्या मालकावर गंभीर आरोप करण्यात आलेत, मात्र आता दादांच्या घराबाहेर ठेवण्यात आलेल्या उतारावरून अशोक खरातशी यांचा संबंध जोडण्यात आला आहे, त्यामुळे दादांच्या अपघातमागे खरातचा हात आहे का? अशीही चर्चा आता सुरू झाली आहे.