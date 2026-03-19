  अशोक खरातचा अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेशी संबंध? धक्कादायक दावा; देवगिरी आणि बारामतीच्या बंगल्याबाहेर ठेवला होता उतारा?

शिवराज यादव | Updated: Mar 19, 2026, 09:25 PM IST
Claim of Ashok Kharat might behind Ajit Pawar Accident: अजित पवारांच्या घराबाहेर आढळलेल्या उतारा-याचा थेट संबंध अशोक खरातशी जोडण्यात येत आहे. तसंच अजित पवारांच्या अपघातामागे अशोक खरातचा हात असल्याचा संशय देखील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आहे. त्यामुळे दादांच्या अपघात प्रकरणात अशोक खरातच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. 

लैंगिक अत्याचार प्रकरणात गजाआड असणा-या अशोक खरातचा थेट संबंध दादांच्या अपघातप्रकरणाशी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जोडलाय. अजित पवारांच्या बंगल्याबाहेर उतारा कोणी टाकला होता? त्याचा तपास झाला पाहिजे अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या नेत्या रूपाली ठोंबरेंनी केलीय, उता-याचा संबंध अशोक खरातशी असू शकतो असा संशय रूपाली ठोंबरे यांनी व्यक्त केल्यानं चर्चांना उधाण आलं आहे. 

अजित पवारांच्या देवगिरी बंगला आणि बारामतीच्या बंगल्याबाहेर उतारा सापडला. उतारा कोणी ठेवला? यासंदर्भातला तपास करावा, खरातशी संबंध असू शकतो असं रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी म्हटलं आहे. 

अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणात अनेक दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. रोहित पवार अमोल मिटकरींनी या अपघात प्रकरणावरून अनेक मोठे आरोप केले आहेत, दरम्यान अशोक खरातचे काळे-कारनामे समोर आल्यानंतर दादांच्या अपघाताशी खरातचा संबंध असू शकतो अशी शंका अमोल मिटकरी यांना देखील आहे.

अजित पवारांचा अपघात आणि अघोरी पूजा याचा संबंध नाकारता येणार नाही.  व्ही.के सिंग आणि खरातचं गुरू-शिष्याचं नातं होतं का? असा सवाल अमोल मिटकरींनी विचारला आहे. 

अजित पवारांच्या मुंबई आणि बारामतीच्या बंगल्याबाहेर उतारा ठेवल्याचा दावा सुनील माने यांनी देखील केलाय. यामागे खरातच्या लोकांचा हात होता का? असा सवालही माने यांनी केला आहे. या उतारा प्रकरणी अशोक खरातची चौकशी करावी अशीही मागणी सुनील माने यांच्याकडून करण्यात आली आहे.

'अजितदादांच्या मुंबई आणि बारामतीच्या बंगल्याबाहेर कोणी उतारा ठेवला होता? अशोक खरातच्या लोकांनी उतारा ठेवला होता का? या बाजूनंही तपास करावा", असं ते म्हणाले आहेत. 

अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर वेगवेगळे तर्क-वितर्क लावले गेलेत. दादांच्या विमान अपघातवरून VSR कंपनीच्या मालकावर गंभीर आरोप करण्यात आलेत, मात्र आता दादांच्या घराबाहेर ठेवण्यात आलेल्या उतारावरून अशोक खरातशी यांचा संबंध जोडण्यात आला आहे, त्यामुळे दादांच्या अपघातमागे खरातचा हात आहे का? अशीही चर्चा आता सुरू झाली आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

