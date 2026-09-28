'...तर आमच्या सोबत या', दोन्ही राष्ट्रवादींचं विलिनीकरण होणार? शरद पवार पहिल्यांदा सार्वजनिक मंचावरुन स्पष्टच बोलले

विलिनीकरणाच्या चर्चेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांनी थेट विधान केलं आहे. माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली दोन वर्षांपासून पक्षातून वेगळ्या झालेल्या गटाला निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी हे नाव आणि पक्षचिन्ह दिल्यानंतरही संघर्ष सुरु ठेवणाऱ्या शरद पवारांनी आज यशवंतराव चव्हाण कल्चरल सेंटरमध्ये आयोजित पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीमध्ये विलिनीकरणासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली.
शरद पवारांनी पहिल्यांदाच सार्वजनिक मंचावर विलिनीकरणासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. अजित पवारांचं जानेवारी महिन्यात निधन झाल्यानंतर विलिनीकरणाच्या चर्चा पडद्यामागे सुरु होत्या, दोन्ही पक्षांनी एकत्र यावं ही अजित पवारांची इच्छा होती या आणि अशा अनेक बातम्या आणि चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या. मात्र आता यासंदर्भात शरद पवारांनी थेट भूमिका स्पष्ट करताना सभेतील भाषणाचा संदर्भ देत विधान केलं. "प्रांताध्यक्ष यांनी सांगितलं, आपल्याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. हो चर्चा सुरू आहेत. मला त्यांना सांगायचं आहे की, आपण कुठेही जाणार नाही. आम्ही कुणासोबत जाणार नाही. यायचं असेल तर आमच्या सोबत या," असं शरद पवारांनी विलिनीकरणासंदर्भात आपल्या पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांसमोर भूमिका मांडताना म्हटलं आहे.
"आमच्या स्थितीत विरोधात बसणं अधिक योग्य आहे कारण सध्या आमचा पक्ष नाही तर सत्ताधारी अडचणीत आहे," असं या विधानानंतर शरद पवारांच्या भूमिकेची पाठराखण करताना खासदार सुप्रिया सुळेंनी म्हटलं आहे.
"आम्ही अडीच तास एकत्र बसलो आहोत. मला अनेक वेगवेगळ्या मागण्या दुष्काळाचा निमित्ताने ऐकायला मिळाल्या. प्रांताध्यक्ष यांनी सूचना दिल्यानुसार आपण काय निवेदन आंदोलन करताना द्यायच्या आहेत हे सांगितलं आहे," असं शरद पवारांनी कोअर कमिटीमधील बैठकीनंतर कार्यकर्त्यांसमोर भाषण करताना स्पष्ट केलं. "दुष्काळाचा निमित्ताने सरकारने तुमचे हात बळकट करणे गरजेचे आहेत. दुष्काळाच्या निमित्ताने काही निर्णय राज्यात होत असले तरी केंद्रात देखील काही निर्णय होत असतात," असं शरद पवार म्हणाले. त्यांनी यासंदर्भात जुनी आठवण सांगितली. "मी केंद्रीय मंत्रिमंडळात होतो त्यावेळी पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांनी बैठक बोलावली होती त्यावेळी त्यांनी बैठकीत सांगितलं होतं दुष्काळात काय निर्णय घ्यायचे याचे सर्वाधिकार खासदारांना द्या. मंत्रिमंडळ संमती न घेता ते अधिकार द्या. त्यावेळी मी जालना जिल्ह्यात गेलो होतो. त्यावेळी राजेश टोपे होते त्यांनी सांगितलं होतं मोसंबी बागा मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यावेळी एक गोष्ट कळली होती. मोसंबीला कधीही मदत मिळाली नव्हती. त्यावेळी मी दिल्लीत गेल्यावर निर्णय घेतला की मोसंबी पिकाला 25 हजार रुपये मदत देण्याचे जाहीर केले," असं पवार म्हणाले.
"महाराष्ट्रामध्ये एआय शिकवण्यासाठी पहिली संस्था बारामतीमध्ये स्थापन केली आहे. नुकताच त्या संस्थेत गेलो होतो. दारातून आत गेलो की दोन रोबोने मला सल्यूट मारला. त्यांनी अनेक गोष्टी मला करून दाखवल्या. जगात अनेक प्रश्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता सोडवू शकेल. त्यामुळे ते शिकायला लागेल किमान आपण तो विषय समजून घ्यायला हवा," असं पवार भविष्यातील शेतीबद्दल भाष्य करताना म्हणाले. "जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं निवडणूक प्रक्रियेत काय होतं आहे. भविष्यात एआय किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधित साधणं निवडणुकीत वापरली जातील. त्यामुळे मी अध्यक्षांना याबाबत सांगितलं आहे. आपल्याला देखील याबाबत काहीतरी करावं लागेल. माझं सांगणं आहे की याबाबत छापून येणारे लेख वाचा समजून घ्या. आपल्याला हे समजून घ्यायची मानसिकता करावी लागेल," असं आवाहन शरद पवारांनी केलं.