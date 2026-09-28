Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /...तर आमच्या सोबत या, दोन्ही राष्ट्रवादींचं विलिनीकरण होणार? शरद पवार पहिल्यांदा सार्वजनिक मंचावरुन स्पष्टच बोलले

'...तर आमच्या सोबत या', दोन्ही राष्ट्रवादींचं विलिनीकरण होणार? शरद पवार पहिल्यांदा सार्वजनिक मंचावरुन स्पष्टच बोलले

शरद पवारांनी पहिल्यांदाच अशाप्रकारे सार्वजनिकपणे आपली भूमिका स्पष्ट केली असून सर्वांसमोर त्यांनी हे विधान केलं आहे. शरद पवार नेमकं काय म्हणाले आहेत जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 28, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 02:29 PM IST
'...तर आमच्या सोबत या', दोन्ही राष्ट्रवादींचं विलिनीकरण होणार? शरद पवार पहिल्यांदा सार्वजनिक मंचावरुन स्पष्टच बोलले
Image Credit: शरद पवारांनी स्पष्टपणे मांडली आपली भूमिका

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ऑक्टोबर महिना टेन्शन वाढवणार; महाभयानक हवामान होणार, तापमानात अचानक वाढ, मुंबईकरांनो काळजी घ्या!
2
3
4
5