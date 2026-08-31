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'शरद पवारांनी सुनेत्रा पवारांच्या हाताखाली काम करायचे का?' खासदाराचा थेट सवाल; 'त्यांची प्रकृती सध्या...'

अजित पवारांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यासंदर्भात अनेकदा चर्चा रंगलेल्या असतानाच आता यासंदर्भात सुप्रिया सुळेंनी भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर राजकीय प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 31, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:48 AM IST
'शरद पवारांनी सुनेत्रा पवारांच्या हाताखाली काम करायचे का?' खासदाराचा थेट सवाल; 'त्यांची प्रकृती सध्या...'
Image Credit: शरद पवारांबद्दल बोलताना नेमकं कोणी केलंय हे विधान? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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