'शरद पवारांनी सुनेत्रा पवारांच्या हाताखाली काम करायचे का?' खासदाराचा थेट सवाल; 'त्यांची प्रकृती सध्या...'

बारामतीच्या खासदार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवारांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणासंदर्भात ठाम भूमिका घेतली आहे. 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांच्याशी 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात बोलताना, 'राष्ट्रवादीचं आता विलीनीकरण होऊ नये हेच माझं मत आहे', असं नमूद केलं. सुप्रिया सुळेंनी राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते अजित पवारांचा उल्लेख करत दोन्ही पक्षांच्या विलीनीकरणावर अजित पवारांसोबत चर्चा झाल्याचंही नमूद केलं. सुप्रिया सुळेंनी मांडलेल्या या भूमिकेवर आता राजकीय प्रतिक्रिया समोर येत असतानाच विलीनीकरण झालेच तर शरद पवारांनी सुनेत्रा पवार यांच्या हाताखाली काम करायचे का? असा सवाल एका खासदाराने उपस्थित केला आहे.
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणासंदर्भात 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात आपली भूमिका स्पष्ट करताना सुप्रिया यांनी, "पक्षाने विचारल्यास राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण करायचं नाही हीच माझी भूमिका असेल," असं म्हटलं आहे. "अजित पवार असताना केवळ चौघांमध्येच याबाबत चर्चा झाली होती. तेव्हा काय चर्चा हे अजित पवार, मी, जयंत पाटील आणि अमोल कोल्हे यांनाच माहिती आहे," असंही सुप्रिया सुळेंनी आवर्जून नमूद केलं. चर्चेतला तपशील वेळोवेळी तेव्हा शरद पवारांना दिल्याचंही त्यांनी म्हटलं. विलीनीकरणावर कोण काय बोलतं यापेक्षा मला वास्तव माहित असल्याचंही सुळेंनी स्पष्ट केलं. तसेच, "अजितदादा आता हयात नाहीत, आता काय चर्चा करणार?" असा सवालही सुप्रिया सुळेंनी उपस्थित केला.
सुप्रिया सुळेंनी मांडलेल्या या भूमिकेसंदर्भात रविवारी पत्रकारांनी राज्यसभा खासदार तसेच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांना प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना राऊत यांनी, "विलीनीकरण होणार नाही, हे मीदेखील अगोदरपासून सांगत आहे," असं म्हटलं. एवढ्यावरच न थांबताना, "शरद पवार यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या हाताखाली काम करायचे का?" असा सवालही राऊत यांनी उपस्थित केला. "शरद पवारांनी राजकारणात अनेक टॉवर उभे केलेत आणि पाडलेतही. त्यांची प्रकृती सध्या बरी नसली तरी ते विलीनीकरण करणार नाहीत," असा विश्वास संजय राऊत यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना व्यक्त केला.
जानेवारी महिन्यात अजित पवारांचं अपघाती निधन झाल्यानंतर अनेकदा दोन्ही पक्षांच्या विलीनीकरणासंदर्भात चर्चा रंगल्याचं दिसून आलं आहे. दोन्ही बाजूने वेगवेगळे दावे करण्यात आले. पण आता सुप्रिया यांनी या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर शरद पवारांच्या पक्षाकडून तरी या विलीनीकरणाच्या चर्चेला सध्या तरी ब्रेक लावण्यात आल्याचं दिसत असून त्याला ठाकरेंच्या शिवसेनेचाही पाठिंबा दिसतोय.