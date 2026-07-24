Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास... विलिनीकरणात एकच अडचण? फडणवीसांच्या विधानामुळे एकच पर्याय उरल्याची चर्चा; पदड्यामागे चाललंय काय?

दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास... विलिनीकरणात एकच अडचण? फडणवीसांच्या विधानामुळे 'एकच' पर्याय उरल्याची चर्चा; पदड्यामागे चाललंय काय?

दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याची चर्चा मागील सहा महिन्यांहून अधिक काळापासून अनेकदा प्रकाशझोतात आली. मात्र पडद्यामागे नेमकं काय सुरु आहे यासंदर्भातील तपशील आता समोर आलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 24, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:58 PM IST
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास... विलिनीकरणात एकच अडचण? फडणवीसांच्या विधानामुळे 'एकच' पर्याय उरल्याची चर्चा; पदड्यामागे चाललंय काय?
Image Credit: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून विलिनीकरणासाठी हिरवा कंदील असल्याची चर्चा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
होरमुझमध्ये अडकलेल्या 1,500 जहाजांच्या तळाशी चिकटलेली ती 'गोष्ट' जगातील महासागरासाठी मोठा धोका? शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा
Strait of Hormuz0 min ago
2
NCP Merger2 min ago
3
Asian Games 20261 hr ago
4
Mumbai1 hr ago
5
Explained1 hr ago