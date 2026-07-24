दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास... विलिनीकरणात एकच अडचण? फडणवीसांच्या विधानामुळे 'एकच' पर्याय उरल्याची चर्चा; पदड्यामागे चाललंय काय?

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रिया तात्पुरती खंडित झाल्याचा दावा या विषयाशी संबंधित सूत्रांनी केला आहे. खरं तर पडद्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग आला असतानाच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा तापल्याने या प्रक्रियेचा वेग मंदावला आहे. विशेष म्हणजे विलीनीकरणाच्या चर्चेमध्ये दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणानंतर संयुक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व कोणत्या गटाने करायचे या मुद्द्यावरुन विषय रखडला आहे. मात्र या विषयावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न दोन्ही गटांकडून सुरु आहेत. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला अटी-शर्तीवर पाठिंबा देण्याची भूमिका यापूर्वीच जाहीर केली आहे. यावरुनच ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसोबत (रालोआ) जातील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला अटी-शर्तीवर पाठिंबा देण्याची भूमिकेसंदर्भात स्पष्टीकरण दिले होते. या विधेयकाच्या निमित्ताने शरद पवार गट रालोआमध्ये सामील होण्याच्या चर्चा वारंवार होत आहेत. असे असतानाच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्याने विलीनीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. रालोआतील 'राष्ट्रवादीच्या सहभागासंदर्भात शरद पवारांची भूमिका संदिग्ध असून या भेटीनंतर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे', असे मत एकेकाळी शरद पवारांच्या दिल्लीतील पक्ष वर्तुळात असलेल्या एका नेत्याने व्यक्त केल्याची माहिती आहे.
दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) अध्यक्षा सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार यांच्याशी चर्चा झालेली नाही, असा दावाही सूत्रांनी केला. पक्ष विलीनीकरणाला दोघांचा विरोध असला तरी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाकडून सकारात्मक संकेत मिळाल्यानंतर विलीनीकरणाबाबत सुनेत्रा व पार्थ पवार यांना समजावण्याचे प्रयत्न केले जाणार असल्याचे समजते. रालोआमध्ये सामील होण्यासंदर्भात किंवा विलीनीकरणासंदर्भात कोणाकडूनही प्रस्ताव आलेला नाही, असा तटस्थ पवित्रा पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी घेतला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षातील काही खासदार अस्वस्थ असल्याचा दावा काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. त्या दाव्याला रालोआतील वरिष्ठ सूत्रांनी दुजोरा दिला असून शरद पवार गटाकडून अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर विलीनीकरणाची प्रक्रिया दोन दिवसांत देखील पूर्ण करता येऊ शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले आहे.
अजित पवार गट व शरद पवार गट यांच्यातील कोणत्या नेत्याने पक्षाचे नेतृत्व करायचे हा अडचणीचा मुद्दा बनला असला तरी त्यातून मार्ग काढण्यासाठी वरिष्ठ नेत्याला मध्यस्थी करावी लागणार आहे. मात्र, त्या संदर्भातही अजून अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे समजते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्ली दौऱ्यात रालोआमध्ये कोणताही नवा पक्ष सामील होणार नसल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे स्वतंत्रपणे दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस रालोआमध्ये सामील करून घेण्यास भाजपच्या नेतृत्वाने स्पष्ट नकार दिल्याचं स्पष्ट आहे.
रालोआमध्ये सहभागी व्हायचे असेल तर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसला विलीनीकरणाशिवाय पर्याय असल्याचा संदेश देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार गटाकडून प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे आणि शरद पवार गटाकडून जयंत पाटील यांनी स्वतंत्रपणे देवेंद्र फडणवीस यांची 'वर्षा'वर जाऊन भेट घेतली होती.