सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात 'या' व्यक्तीचा हात; राष्ट्रवादीच्या आमदाराचा खुलासा

Sunetra Pawar DCM Of Maharashtra : सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेत राष्ट्रवादीची सूत्र हाती घेतली आहेत. अजितदादांनंतर राष्ट्रवादीची धुरा कोण सांभाळणार असा प्रश्न सातत्यानं विचारला जात होता, मात्र, आज त्यावर पडदा पडला असून सुनेत्रा पवारच राष्ट्रवादीचं नेतृत्व करणार आहेत. लोकभवनात
सूनेत्रा पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री होण्याचा मान त्यांना मिळाला आहे. सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होण्यात कोणत्या व्यक्तीने महत्वाची भूमिका बजावली याबाबत राष्ट्रवादीच्या आमदाराने मोठा खुलासा केला आहे.
28 जानेवारी रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान दुर्घटनेत निधन झाले. यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडल्या. 31 जानेवारी रोजी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्विकारण्याचा मोठा निर्णय घेतला. पवार कुटुंबात याबाबत कुणालाच काहीच माहित नव्हते. सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हात आहे, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार अनिल पाटील यांनी केला आहे. धुळे शहरात सर्वपक्षीय शोकसभा आयोजित करण्यात आलेली होती. यावेळी ते बोलत होते. फडणवीसांनी कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन हे सगळं घडवून आणल्याचं ते म्हणाले. या श्रद्धांजली सभेमध्ये अनिल पाटील बोलत असताना, त्यांनी उपमुख्यमंत्री पदी सुनेत्रा पवार यांना का शपथ घ्यावी लागली? हे सांगितले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन हे सर्व घडवून आणल्याचा अप्रत्यक्ष खुलासाही अनिल पाटील यांनी केलेला आहे.
अजितदादांसोबत विलिनीकरणाच्या चर्चाही विलीन झाल्याचं वक्तव्य माजी मंत्री अनिल पाटील यांनी केलंय. विलिनीकरणाची चर्चा फक्त अजितदादांपुरती मर्यादित होती. पक्षाच्या पातळीवर विलिनीकरणाची कोणतीही चर्चा झाली नव्हती. पुढच्या काळातही ती किमान राष्ट्रवादीकडून होणार नाही असं अनिल पाटलांनी सांगितल्याचं बोललं जातंय. विलीनीकरणाचा मुद्दा अजित पवारांसोबतच विलीन झाला असं धक्कादायक वक्तव्य देखील अनिल पाटील यांनी केले आहे.