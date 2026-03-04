English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'अजित पवारांप्रमाणेच एकनाथ शिंदेंसोबतही होणार होतं?', रोहित पवारांचा पुराव्यांसह दावा, 'पाडलं गेलं असतं विमान'

Rohit Pawar on Ekanth Shinde VSR Plane: व्हीएसआर कंपनीली हाताशी धरुन अजित पवारांसोबत झालं तसाच प्रकार एकनाथ शिंदेंच्या बाबतीत होणार होता का? असा प्रश्न रोहित पवारांनी विचारला आहे. इराणच्या लढाऊ विमानांनी एकनाथ शिंदेंचं विमान पाडण्याचा इशारा दिला होता असा दावा रोहित पवारांनी केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 4, 2026, 12:40 PM IST
Rohit Pawar on Ekanth Shinde VSR Plane: व्हीएसआर कंपनीली हाताशी धरुन अजित पवारांसोबत झालं तसाच प्रकार एकनाथ शिंदेंच्या बाबतीत होणार होता का? असा प्रश्न रोहित पवारांनी विचारला आहे. इराणच्या लढाऊ विमानांनी एकनाथ शिंदेंचं विमान पाडण्याचा इशारा दिला होता असा दावा रोहित पवारांनी केला आहे. एकनाथ शिंदे 2023 मध्ये दावोस दौऱ्यावर जात असताना हा प्रकार घडला होता असं त्यांनी सांगितलं आहे. एकनाथ शिंदे विमानात असताना व्हीएसआर कंपनीकडून हा निष्काळजीपणा कऱण्यात आल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं. 

'विमानात एकनाथ शिंदे आणि काही अधिकारी होते'

एकनाथ शिंदे या विमानाने दावोसला गेले होते असं सांगत रोहित पवारांनी व्हीएसआर कंपनीच्या विमानाचा फोटो दाखवला. "16 ते 20 जानेवारी 2023 दरम्यान विमान दावोसला गेलं होतं. कोणतंही विमान व्हीआयपीला घेऊन जात असेल किंवा स्वत: जात असाल तर फ्लाईट प्लॅन द्यावा लागतो. संबधित विमानतळं, एटींसींकडून क्लिअरन्स घ्यावा लागतो. जर आंतरराष्ट्रीय प्रवास असेल तर दुसऱ्या देशांची परवानगी लागते. विना परवानगी गेल्यास ते विमान पाडलंही जाऊ शकतं. तसंच काहीतरी एकनाथ शिंदेंच्या बाबतीच घडलं अशी माहिती आहे. विमानात एकनाथ शिंदे आणि काही अधिकारी होते," असं रोहित पवारांनी सांगितलं. 

'इराणच्या हवाई दलाने विमान पाडण्याचा दिला होता इशारा'

पुढे ते म्हणाले, "बहारीनला हे विमान उतरलं. त्याच्यात इंधन भरल्यानंतर झ्युरिकला जात असताना इराणचा समुद्र आणि तो भाग येतो. इराणने त्या विमानाला तुम्ही आताच्या आता वळला नाहीत तर आम्ही विमान पाडू असं सांगितलं होतं. हे इराणच्या हवाई दलाने सांगितलं होतं. त्या विमानात एकनाथ शिंदे होते. तिथून इराकला गेले तेव्हा तिथेही तेच झालं". 

'एकनाथ शिंदेंच्या बाबतीतही तोच प्रकार होणार होता का?'

"अजित पवारांच्या बाबतीत जे घडलं ते महाराष्ट्रात, बारामतीत घडलं. मग या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्हीएसआरला हाताशी धरुन किंवा व्हीएसआर स्वत: मुद्दामून एकनाथ शिंदेंच्या बाबतीतही तोच प्रकार होणार होता का? असा प्रश्न आम्हाला पडू शकतो. याबद्दल डीजीएसने काही माहिती प्रसिद्ध केली आहे का? एकनाथ शिंदे याबद्दल स्पष्ट सांगू शकतात," असंही ते म्हणाले आहेत.  

'व्हीएसआरवर विश्वास ठेवू नका'

इंधन कमी होत असल्याने ते विमान पुन्हा बहारिनला आणलं. 3 तासांनी सगळ्या परवानगी घेतल्या आणि मग झ्युरिचला गेलं. म्हणून सांगत आहोत की व्हीएसआरवर विश्वास ठेवू नका. एकनाथ शिंदे याबद्दल अधिक सांगू शकतील. बहारीन याबद्दल डेटा देऊ शकतं असंही ते म्हणाले आहेत.

"2023 ला जो अपघात झाला होता, त्या तपासात के रामचंद्रन, असिस्टंट डायरेक्टर लिहिलं होतं. अजित पवारांच्या रिपोर्टमध्ये तपास करणाऱ्याचं नावच लिहिलेलं नाही. हेराफेरी इतकी होणार आहे की नावच देऊ नका अशी भूमिका असावी. अजित पवारांत्या बाबतीत भेदभाव का अशी शंका आणि भावना आहे," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

"दोन्ही पायलट्सना तिथे विमान लँड करण्याचा अनुभव होता. व्हीआयपी असताना दृश्यमानता नसेल तर लँड करायचा नाही असा नियम आहे. जर हा नियम डावलला असेल तर जबाबदार कोण आहे. अॅरो नावाच्या ग्रुपमध्ये सर्व अधिकारी होते. त्यांच्यावरही एफआयआर दाखल झाला पाहिजे. 4915 तास विमान उडालं असं रिपोर्टमध्ये आहे. 2025 मध्ये 250 तास झालं. म्हणजे अंडलॉगिंग होत होतं. अजित पवारांना खराब विमान मुद्दामून की चुकून दिलं?," असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. 

