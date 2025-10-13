अजितदादांच्या राष्ट्रवादीत उभी फूट? जवळचा आमदार भाजपच्या वाटेवर? जाणून घ्या काय घडतंय!

MLA Sangram Jagtap: दादांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप भाजपात जाणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी हा मोठा दावा केलाय. आगामी निवडणूक संग्राम जगताप हे भाजपकडून लढवणार असल्याचं रोहित पवारांनी म्हटलंय. दरम्यान यानंतर भाजपनं देखील पलटवार करत प्रत्युत्तर दिलंय.
संग्राम जगतापांच्या वक्तव्यावरून सुरू झालेला वाद आता थेट पक्षांतरापर्यंत पोहोचलाय.. संग्राम जगताप अजितदादांना सोडून भाजपात प्रवेश करणार असल्याचा मोठा दावा रोहित पवारांनी केलाय.. करमाळ्यात हिंदू जनआक्रोश मोर्चात संग्राम जगताप यांनी एक वक्तव्य केलं होतं. दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्यानंतर दादांनी चांगलंच खडसावत थेट नोटीस पाठवली होती. मात्र, याच वादावरून रोहित पवारांनी केलेल्या एका दाव्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झालीय..
संग्राम जगतापांनी केलेल्या विधानानंतर नव्या वादाला तोंड फुटलं होतं. राष्ट्रवादी नेहमीच सर्वधर्मसमभाव या तत्वावर चालणार पक्ष आहे. त्यामुळे संग्राम जगतापांनी केलेल्या विधानानंतर अजितदादा देखील चांगलेच संतापले होते.दरम्यान यानंतर विरोधकांनी देखील थेट दादांना लक्ष्य केलं
होतं.
दिवाळीची खरेदी हिंदूंकडून करा असं आवाहन संग्राम जगताप यांनी केलं होतं.. त्यानंतर पक्षाकडून त्यांना तंबी देण्यात आली होती. मात्र, यासंदर्भात संग्राम जगताप यांना विचारलं असता त्यांनी यावर बोलणं टाळलं.
याआधी भाजपच्या हिंदू-मुस्लिमांच्या भूमिकेला दादांनी थेट विरोध केलाय.. मग ते बटेंगे तो कटेंगेचा नारा असो किंवा इतर... नितेश राणेंच्या वक्तव्यावरूनही दादांनी अनेकदा भाजपकडे तक्रार केलीय.. मात्र, आता दादांच्याच पक्षातील आमदारानं घेतलेल्या भूमिकेवरूनही दादा आक्रमक झाले
आहेत. दादांनी संग्राम जगताप यांना सुनावत नोटीस पाठवलीय. तर दुसरीकडे याच वादानंतर संग्राम जगताप भाजपात जाणार असल्याचा दावा रोहित पवारांनी केल्यानं चर्चांना तोंड फुटलंय.
उत्तर: अजित पवार गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी करमाळ्यातील हिंदू जनआक्रोश मोर्चात "दिवाळीची खरेदी हिंदूंकडून करा" असे वक्तव्य केले होते. या विधानामुळे पक्षांतर्गत असंतोष निर्माण झाला असून, अजित पवार यांनी त्यांना नोटीस पाठवली होती. जगताप यांनी यावर बोलण्यास नकार दिला, ज्यामुळे पक्षांतराच्या अफवा वाढल्या.
उत्तर: रोहित पवार (शरद पवार गटातील आमदार) यांनी दावा केला आहे की, संग्राम जगताप हे अजित पवार यांना सोडून भाजपात जाणार आहेत. आगामी निवडणुकीत ते भाजपकडून उमेदवारी मिळवणार असल्याचे रोहित पवार म्हणाले. या दाव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, भाजपने प्रत्युत्तर देत हा दावा फेटाळला आहे.
उत्तर: राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वधर्मसमभावाच्या तत्त्वावर चालते, असे अजित पवार यांनी अनेकदा सांगितले आहे. भाजपच्या हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाच्या भूमिकेला त्यांचा विरोध आहे, जसे "बटेंगे तो कटेंगे" नारा किंवा नितेश राणे यांच्या वक्तव्यांवर. मात्र, पक्षातीलच आमदार जगताप यांच्या वक्तव्याने अजित पवार संतापले असून, यामुळे पक्षांतर्गत तणाव वाढला आहे.