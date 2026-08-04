'अजितदादांना मरणोत्तर पद्मविभूषण द्या', राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याची अमित शाहांकडे मागणी

28 फेब्रुवारीला बारामतीत विमान अपघात झाला आणि एक कर्तृत्ववान नेता महाराष्ट्राने गमावला. अजित पवारांच्या जाण्याने एका कार्यक्षम नेतृत्वाची उणीव कायम अनेकांना जाणवते. अजित पवारांच्या हयातीत त्यांच्या कामांचा दणका, वेग महाराष्ट्राने बघितला. त्यामुळे याच कार्यासाठी अजित पवारांना मरणोपरांत पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करावं अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांकडे करण्यात आली आहे.
अजित पवार... हे नाव जरी आज उच्चारलं तरी एक नेता, व्यक्ती म्हणून त्यांची उणीव जाणवते.. त्यांची चटका लावून जाणारी एक्झिट आठवते. पण यासोबत सतत कामाचा सपाटा लावणारे दादाही डोळ्यासमोर येतात. त्यामुळेच दादा म्हणजे कामाचा माणूस अशी टॅगलाईनच प्रचारात ठेवली गेली होती. विमान अपघातात अजित पवार गेले. पण त्यांच्या कार्याचा गौरव व्हावा यासाठी दादांना मरणोपरांत पद्मविभूषण देण्याची मागणी केली जात आहे.
राष्ट्रवादीचे आमदार विक्रम काकडेंनी याबाबतचं विनंती पत्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना दिलं आहे. या पत्रातून दादांना पुरस्काराने सन्मानित करावं अशी शिफारस त्यांनी केली आहे. यापुर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे ही मागणी केली होती. यासाठी चेतन तुपे यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र सुद्धा लिहीलं होतं. त्यानंतर आता थेट अमित शाहांची भेट घेत सार्वजनिक जीवनातील दादांच्या योगदानाचा गौरव व्हावा यासाठी मनणोत्तर पद्मविभूषण जाहीर करावा अशी विनंती करण्यात आली.
-पद्मविभूषण हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा नागरी पुरस्कार
विविधी क्षेत्रातील योगदानासाठी पुरस्कार दिला जातो
-पुरस्कार कुणाला द्यायचा हे केंद्र सरकारची पद्म पुरस्कार निवड समिती ठरवते.
-समितीच्या शिफारशींनंतर राष्ट्रपतींकडून पुरस्कार प्रदान केला जातो
-पुरस्कारासाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, खासदार, नागरिक नामांकन सुचवू शकतात
- अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, कल्याण सिंग यांना मरणोत्तर पुरस्कार
राज्य सरकारने नुकसेच वेगवेगळे उपक्रम राबवून अजित पवारांची जयंती साजरी केली. आता दादांच्या कार्यासाठी मरणोत्तर पद्म पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करावं ही मागणी करण्यात आलीये. त्यामुळे केंद्र सरकार याची दखल घेत दादांच्या नावाची शिफारस करतं का हे बघावं लागेल.