'ऑपरेशन टायगर'नंतर राज्यात 'ऑपरेशन तुतारी'? NCP चे 8 खासदार फुटणार? अमोल कोल्हे म्हणाले 'पवारांचे तोरण...'

सध्याच्या राजकीय घडामोडीमध्ये खासदार अमोल कोल्हे यांनी एक खळबळजनक विधान केल्यानं पुन्हा राजकीय चर्चांणा ऊत आला आहे. महायुतीकडून ऑफर आली तर विचार करू असं विधान अमोल कोल्हेंनी केलं होतं. त्यांच्या या विधानानं ऑपरेशन तुतारीची चर्चा रंगू लागली असतानाच, आता कोल्हेंनी सारवासारव सुरू केल्याचं पाहायला मिळत आहे.
ऑपरेशन टायगरनंतर ऑपरेशन तुतारीची चर्चा सुरू असताना खासदार अमोल कोल्हे यांनी बुधवारी महायुतीकडून ऑफर आली तर विचार करू असं विधान करत खळबळ माजवून दिली. शरद पवारांचे विश्वासू खासदार असल्यानं कोल्हेंचं हे विधान म्हणजे ऑपरेशन तुतारीचे संकेत असल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळं कोल्हेंच्या या विधानं राज्यातील राजकारण तापलं होतं. कोल्हेंच्या विधानानंतर सलग दुसऱ्या दिवशी दावे-प्रतिदावे केले गेले. शिंदेंच्या शिवसेनेनं कोल्हेंच्या विधान हे पक्षनेतृत्वाचे संकेत असल्याचं म्हणत, ऑपरेशन तुतारीच्या चर्चेला हवा दिली.
कोल्हेंच्या विधानावरून तर्त वितर्कांना उधाण आलंय. शरद पवार एनडीएत जाणार का? की खासदार अमोल कोल्हे भाजपसोबत जाणार? असे प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच, आता अमोल कोल्हेंनी आपल्या या विधानावर सारवासारव करायला सुरूवात केली. शरद पवार साहेब सांगतील ते धोरण, आणि बांधतील ते तोरण असं म्हणत अमोल कोल्हेंना ऑपरेशन तुतारीची चर्चा फेटाळून लावली.
राष्ट्रवादीचे आठही खासदार ठामपणे एकत्र आहेत. पवार साहेब सांगतील ते धोरण, बांधतील ते तोरण, हेच आमचं सूत्र आहे. जनतेने ज्या कारणासाठी आम्हाला निवडून दिलं आहे, त्यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत. कुठल्याही चर्चा आणि वावड्यांना महत्व द्यायची गरज नाही असं अमोल कोल्हेंनी म्हटलं आहे.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीही खासदार अमोल कोल्हेंची बाजू घेत, पवारांच्या खासदार फुटण्याची शक्यता एकसुरात फेटाळून लावली.
महाराष्ट्रात सध्या खासदार, आमदार फुटण्याचा हंगाम सुरू आहे. त्यामुळं कधी कोणता, आमदार फुटून दुसऱ्या पक्षात निघून जाईल याचा अंदाज लावणं कठीण बनलंय. अशा परिस्थितीत अमोल कोल्हेंनी थेट ऑफर आली तर विचार करू असं विधान करत, नवीच चर्चा सुरू केली होती. विधानाचं गांभीर्य ओळखून कोल्हेंनी सारवसारव करत, चर्चा थांबवली. पण, कोल्हेंच्या या विधानाचे येत्या काळात काही पडसाद पडतात का? याकडे मात्र सर्वांचंच लक्ष असेल.