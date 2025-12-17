English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'भारताच्या राजकारणात उलथापालथ', पृथ्वीराज चव्हाणांच्या गौप्यस्फोटावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया, 'त्यांची राजकीय भविष्यवाणी...'

Prafulla Patel Reaction:  प्रफुल्ल पटेल यांनी पृथ्वीराज चव्हाणांच्या गौप्यस्फोटावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 17, 2025, 01:11 PM IST
प्रफुल्ल पटेल

Prafulla Patel Reaction: अमेरिकेत सुरु असलेल्या एपस्टीन फाईलचे धागेदोरे भारताच्या राजकारण्यांपर्यत पोहोचत असल्याचा गौप्यस्फोट माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. यामुळे भारताच्या राजकारणात खळबळ येऊ शकते, असेही ते म्हणाले. दरम्यान राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाले प्रफुल्ल पटेल? सविस्तर जाणून घेऊया.  

उपमुख्यमंत्री अजित दादा आणि देवेंद्र फडणवीस आज सकाळी भेटणार होते. त्यांच्यात काय चर्चा झाली अजून कळालं नाही. पण योग्य निर्णय होईल, असे  राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल म्हणाले. सार्वजनिक जीवनात जे तथ्य पाळावे लागते तिथे एनसीपी कमी पडणार नाही. अजित दादा आणि फडणवीस दोघांच्या बैठकीनंतर कॅबिनेट आहे त्यामुळे माझी चर्चा झाली नसल्याचे प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्ट केले. 

दोन राष्ट्रवादी सोबत निवडणूक लढवण्याबाबत काही लोकांकडून सूचना येत असते. पण कोणताही अधिकृत निर्णय घेतला नाही. कार्यकर्त्यांकडून सूचना येत असतात पण आम्ही नेत्यांनी कोणतेही निर्णय घेतलेला नाही.  महायुती म्हणून आम्ही भक्कम आहोत. आम्ही नगर पालिकेत वेगळे लढलो म्हणजे आमच्यात दुरावा आहे असं नाही, असेही ते म्हणाले.   कार्यकर्त्यांना वाटते की लोकसभा विधानसभेत संधी मिळत नाही किमान महापालिकेत उभं राहीलं पाहीजे. दोन दिवसांत चित्र स्पष्ट होईल, असे ते म्हणाले.  संसदेत आमची अमित शाह यांच्या सोबत भेट झाली. महायुतीच धर्म आम्ही पाळतोय. राज्यात महायुतीत कुठेही नवी एन्ट्री नसल्याचे पटेल म्हणाले.  नवाब मलिक हे एनसीपीचे ते ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांची मुलगी एनसीपीची आमदार आहे. एनसीपीकडून कोणाशी काय चर्चा करायची ते आम्ही ठरवू. तसेच महायुतीत काही चांगली लोकं येत असतील तर स्वागत करू, असेही त्यांनी सांगितले.  

हेही वाचा: 'भारताच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ', अमेरिका लैंगिक शोषण प्रकरणाबाबत पृथ्वीराज चव्हाणांचा मोठा गौप्यस्फोट!

पृथ्वीराज चव्हाणांच्या गौप्यस्फोटावर काय म्हणाले?

भारतीय सैन्यासंदर्भात टिका करणं योग्य वाटत नाही. बऱ्याच गोष्टी सिक्रेट असतात. पृथ्वीराज बाबांकडे कुठून माहिती मिळाली आणि काय वक्तव्य केलं कशाच्या आधारे केलं मला माहिती नाही. आता दोन दिवसात काय घडणार आहे हे मी आतुरतेने वाट पाहतोय, असे प्रफुल्ल पटेल म्हणाले.  पृथ्वीराज चव्हाण आणि मी केंद्रीय मंत्रीमंडळात काम केले. पण त्यांच्या कोणत्याही ॲनलिसिसला मी सहमत नाही.  त्यांची राजकीय भविष्यवाणी 2025 ची आहे की 2048 ची आहे हे मला माहित नाही, असेही ते म्हणाले. यासोबतच दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

काय म्हणाले होते पृथ्वीराज चव्हाण?

अमेरिकेत जेफ्री एपस्टीन नावाचा उद्योगपती लैंगिक शोषण आणि ट्रॅफिकिंग करत असल्याचं उघड झालं. न्यायालयाने त्याला शिक्षा दिली, पण ट्रम्पचा जवळचा असल्यामुळे त्याचे गुन्हे लपवले जातील असं अमेरिकन लोकांना वाटत होतं. दरम्यान त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यामुळे अमेरिकेत एपस्टीन फाइल्स पारदर्शकता कायदा पास झाला. या कायद्याने त्याच्या गुन्ह्यांची माहिती जगजाहीर होईल. 19 डिसेंबर 2025 रोजी मोठी नावे उघड होऊ शकतात, ज्यात काही मोठी भारतीय नावेही आहेत, असे ते म्हणाले. मी आज नाव घेणार नाही, पण यादीत तीन माजी खासदार आहेत. यामुळे भारताच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीच्या वेळी ट्रम्पची मध्यस्थी मोदींना मान्य करावी लागली. याचा 19 डिसेंबरशी संबंध असू शकतो. अमेरिकेत बालके आणि युवक शोषणाला खूप गांभीर्याने घेतलं जातं, म्हणून असे कायदे होतात, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले.

