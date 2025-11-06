'सकाळीच आमचं बोलणं झालं, त्याने म्हटलं, आत्या....'; सुप्रिया सुळेंकडून पार्थ पवारांची पाठराखण

Supriya Sule On Koregaon Park Land Deal: पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील महार वतन जमीन आयटी पार्कसाठी खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात कोट्यवधी रुपयांची माफी घेतली आणि नियमबाह्य फायदे घेतले, असा आरोप पार्थ पवार यांच्यावर करण्यात येत आहे. जमिनीच्या गैरव्यवहारामुळं उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पार्थ पवार हे अडचणीत आले आहेत. या प्रकरणावरुन अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाते आहे. या सगळ्या प्रकारावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसंच, सुप्रिया सुळे हे पार्थ पवार यांची पाठराखण केली आहे. तसंच, राज्य सरकारने पारदर्शक माहिती द्यावी, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे मागणी करु शकतात. प्रत्येकाला मागणी करण्याचा अधिकार आहे कारण आमचा लोकशाहीवर विश्वास आहे. पण या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं पाहिजे. तहसीलदार व तलाठी यांना कामावरुन काढून टाकले. पण ते म्हणतात त्यांनी सहीच केली नाही. हा तहशीलदार तलाठ्यावर अन्याय नाही का. तो गरीब आहे त्याला आवाज नाही म्हणून तुम्ही त्याला कामावरुन काढून टाकणार, असं सुप्रिया सुळेंनी म्हटलं आहे.
पार्थ पवारांना वाचवण्यासाठी तहसीलदारांचे निलंबन केले का? या प्रश्नांवर उत्तर देताना सुप्रिया सुळेंनी म्हटलं की, पार्थ पवारांचा विषयच येत नाहीय़ त्याचे कारण असे की पार्थ पवारांना जे प्रश्न विचारलेत त्यावर त्यांनी माझी लिगल टीम उत्तर देईल असं म्हटलंय ते बरोबर आहे. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार सगळ्यांना कनफ्युज करतेय. महाराष्ट्र सरकारचं पहिले स्टेटमेंट आलं की जमिनीचा व्यवहार होऊ शकत नाही. जर व्यवहारच होऊ शकत नाही तर स्टॅम्प ड्युटीची नोटिस कशी आली. तहसीलदार म्हणतोय मी सहीच नाही केली मग त्याला नोकरीवरुन का काढलं. हे सगळं गोलमाल आहे. ही सगळी महाराष्ट्र सरकारची जबाबदारी आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
'अजित पवार आज सरकारमध्ये आहेत. पार्थ पवार सरकारमध्ये नाही. त्यामुळं फडणवीस, शिंदे आणि अजित पवार या युनिटीने उत्तर दिले पाहिजे. आता या जमिनीचा व्यवहार काय आहे. याचे उत्तर महाराष्ट्र सरकार आणि महसूल मंत्र्यांनी उत्तर दिलं पाहिजे. तहसीलदार म्हणतोय की मी सहीच नाही केली मग व्यवहार झालाच कसा? हे गोंधळून टाकणारं आहे. त्या तहसीलदारांचे निलंबन मागे घेतलं पाहिजे.' असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
'पार्थ पवारशी सकाळच बोलणं झालंय. काय आहे ही बातमी मला समजून तरी सांग असं विचारणारा पहिला फोन मी त्यालाच केला. त्यावर त्याने मला आत्या मी काहीच चूक केली नाहीय. माझं वकिलांशी बोलणं झालंय. आता वकिल ते कागदपत्रे घेऊन सविस्तर उत्तर देतील,' असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.