'डॅडीचं प्लेन पडलंय...', पार्थ पवारचा सकाळी फोन; VIDEO कॉल करुन केली खात्री; सुप्रिया सुळेंनी सांगितली 'त्या' दिवसाची आठवण

Supriya Sule on Ajit Pawar Accident: सुप्रिया सुळेंनी बारामती पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने सुनेत्रा पवारांसाठी आयोजित सांगता सभेला हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा दिला. हा दिवस आणि वेळ कोणत्याही बहिणीवर येऊ नये असं सांगताना त्या सभेत भावूकही झाल्या होत्या. आयुष्यभर घरातील कर्ता पुरुष, भाऊ नाही याचं दु:ख अंतकरणात आहे असं त्या म्हणाल्या. दरम्यान यावेळी त्यांनी अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेच्या दिवशी नेमकं काय झालं होतं याची आठवण सांगितलं.
"मी सकाळी वॉक करत होते .पार्थचा मला फोन आला. आमच्या दोघांमध्ये नेहमी बोलणं होत असतं. इतक्या सकाळी फोन आल्याने मला थोडं आश्चर्य वाटलं. मला म्हणाला, डॅडीचं प्लेन पडलंय. मी म्हटलं काहीही बोलू नको. मी त्याला पुन्हा चेक करायला सांगितलं. एका फोनवर तो माझ्याशी आणि दुसऱ्या फोनवरुन मुसळे यांच्याशी बोलत होता. तेथून व्हिडीओवरुन ते पार्थला दाखवत होत. डोळे बंद केले की आजही तो दिवस आठवतो," असं त्यांनी भावूक होत सांगितलं.
"आजही मला विश्वास बसत नाही. हेलिकॉप्टरमधून जाताना मी विमान पाहण्याची हिंमत केली नाही. त्या विमानात दादा नसेल आणि असला तरी बाहेर येईल असं वाटलं होतं. पण झालं ते झालं. दादाची जी स्वप्नं मिळून पूर्ण करु," अशी आर्त हाक त्यांनी दिली.
"मागील दोन अडीच महिने आपल्यासाठी अडचणीचे राहिले आहेत. सांगता सभा करताना दादा आपल्यात नाहीत यावर कोणाचाही विश्वास बसत नाही. राज्यातील, जिल्ह्यातील काम असलं की आजही आठवण येते. कामं होत राहतात, पण आयुष्यभर घरातील कर्ता पुरुष, भाऊ नाही याचं दु:ख अंतकरणात आहे," असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
"वहिनींवर, दोन्ही लेकरांवर मोठी जबाबदारी पडली आहे. पार्थ, जय लहानच आहेत. पण तिघे ज्याप्रकारे जबाबदारी पेलवत आहेत ती आपल्यासाठी अभिमानाची, कौतुकाची बाब आहे," असं त्यांनी म्हटलं.
"मी महाविकास आघाडीच्या वतीने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जून खर्गे, उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, अरविंद सावंत, आदित्य ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाळ, शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील, सगळे सहकारी, पदाधिकारी यांच्या वतीने वहिनींना शब्द देते की, महाविकास आघाडातील प्रत्येक कार्यकर्ता, बारामतीमधील मतदार वहिनींच्या पाठीशी निवडणुकीत ताकदीने उभा राहील," असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.