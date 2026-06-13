तृणमूलचं मॉडेल शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससारखंच; सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान

Supriya Sule on TMC and NCP Merger with Congress: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काँग्रेसकडून विलीनकरणासाठी कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचं सांगत पुन्हा एकदा वृत्त फेटाळलं आहे. कोणीही शरद पवार किंवा पक्षातील कोणाशी संपर्क साधला नसल्याची माहिती त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दिली आहे. घरं फोडा, पक्ष फोडा असले उद्योग आम्ही केले नाहीत आणि करणारही नाही असं सांगत त्यांनी भाजपावरही निशाणा साधला. तसंच तृणमूलचं मॉडेल शिवसेना, राष्ट्रवादीपेक्षा वेगळं नाही. आधी शिवसेना, राष्ट्रवादीवर हल्ला झाला आणि आता तृणमूलवर झाला असं त्यांनी म्हटलं आहे.
"कुठल्याही राजकीय पक्षातील लोक हे अनेक वेळा कामांसाठी एकमेकांना भेटत असतात. पण याचा अर्थ आम्ही त्यांच्याकडे जात आहोत, किंवा ते आमच्याकडे येत आहेत असं काही नाही. शरद पवार, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, आमचे आमदार, खासदार, पदाधिकारी कोणालाच संपर्क केलेला नाही. ही बातमी कुठून सुरु झाली मला माहिती नाही," असं सांगत सुप्रिया सुळे यांनी विलिनीकरणाच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे.
"तृणमूल काँग्रेसचं मला माहिती नाही. त्यांची सोनिया गांधींसोबत बैठक झाली. त्यात ममता बॅनर्जी आणि सोनिया गांधी या दोघीच्या होत्या. त्यांनी बैठकीनंतर काही बोलल्याचं माझ्या वाचनात काही आलेलं नाही. ना त्या माझ्याशी बोलल्या, ना मी त्यांच्याशी बोलले आहे," असं सांगत त्यांनी जास्त भाष्य करण्यास नकार दिला.
"कोण कोणाच्या संपर्कात आहे मला माहिती नाही. शरद पवारांकडे कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. ना त्यांनी कोणाला प्रस्ताव दिला आहे. आज देशाची आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती इतक्या अडचणीत आहे की राजकारण करण्याची नाही तर देश वाचवण्याची वेळ आली आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि नीटच्या परीक्षेतील भ्रष्टाचार असताना, आम्ही राजकारण्यांनी एकमेकात तू तू मै मै करायचं की मुलांचं भविष्य पाहायचं. बेरोजगारी, महागाईत अडचणीत आलेल्या शेतकरी, नागरिकांना आधार द्यायचा की भांडत बसायचं? आमच्यावरही जबाबदारी आहे. लोकांनी विश्वासाच्या नाते धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी निवडून दिलं आहे," असं त्यांनी म्हटलं.
"घर फोडा, पक्ष फोडा असले उद्योग आम्ही केलेले नही आणि करणारही नाही. तृणमूलचं मॉडेल शिवसेना, राष्ट्रवादीपेक्षा वेगळं नाही. आधी शिवसेनेवर हल्ला झाला, नंतर राष्ट्रवादीवर झाला आणि आता तृणमूलवर झाला," असं त्या म्हणाल्या आहेत.
संजय राऊतांच्या विलिनीकरणाच्या विधानावर त्या म्हणाल्या की, "संजय राऊत मोठ्या भावासारखे आहेत. मोठ्या भावाला मार्गदर्शन, सूचना कऱण्याचा अधिकार असतो. त्यांना अधिकार आहे".
रोहित पवारांच्या उपोषणाबद्दल विचारलं असता त्यांनी म्हटलं, "मी त्याला विनंती केली होती की, उपोषण करु नको, मोठी लढाई आहे. अतिशय असंवेदशील सरकार आहे. पण त्याची शेतकऱ्यांप्रती आस्था प्रेम असल्याने हे कऱणार असं ठरवलं होतं. शेतकऱ्यांसाठी तो लढा देत आहे याचा मला अभिमान आहे. सरकार किती असंवेदनशील आहे याचं उदारहण कर्जमाफी आहे".