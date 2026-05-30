/पक्षाची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक; पार्थ पवारांनी वरिष्ठ मंत्र्यांना काय सूचना केल्या?

Parth Pawar : महाराष्ट्राच्या राजकारणात असंख्य चर्चा, आरोप प्रत्यारोप आणि दावे - प्रतिदावे यांचं वर्तुळ असतानाच या वातावरणात खासदार पार्थ पवार यांचं नाव चर्चेत आलं आहे. यावेळी कारण ठरतंय काही सूचना...
Parth Pawar : छगन भुजबळ यांच्यासोबत कथित स्वरुपात झालेला वाद आणि त्यानंतरच्या मतभेदांच्या चर्चा यामुळं खासदार पार्थ पवार यांचं नाव लक्ष वेधत होतं. त्यातच राजकीय वर्तुळातून आणखी एक महत्त्वाचं वृत्त समोर आलं, ज्यामुळं अनेकांच्याच नजरा वळल्या. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार अजित पवार गटातील वर्चस्व मजबूत करण्यासाठी पक्षाचे सरचिटणीस खासदार पार्थ पवार यांनी एक स्पष्ट भूमिका घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.
पार्थ पवारांनी पक्षाच्या वरिष्ठ मंत्र्यांना पक्ष निधीसाठी नियमित योगदान देण्याची सूचना केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पक्षाची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक असून मंत्र्यांनी उदारपणे पक्षासाठी निधी द्यावा, असं त्यांनी स्पष्ट केल्याचेही सूत्रांनी म्हटलंय. मात्र, पार्थ पवार यांच्या या भूमिकेमुळे काही ज्येष्ठ मंत्री नाराज असल्याची चर्चा आहे. नुकतीच पक्षात जबाबदारी सांभाळलेल्या एका कनिष्ठ नेत्याकडून अशा प्रकारे सूचना दिल्या जात असल्याने काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचंही म्हटलं आहे.
पार्थ पवार यांची ही भूमिका आणि त्यांनी घेतलेला हा निर्णय पाहता ही बाब कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप भासत असल्यामुळं असल्याचं काही मंत्र्यांना वाटतं. मात्र पक्ष चालवायचा असेल तर सर्वांना पक्ष नेतृत्वाच्या भूमिकेनुसार पुढे जाणं आवश्यक असल्याचंही संबंधित नेत्याने सांगितलं. ज्यामुळं राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटामध्ये येत्या काळात पक्षाच्या भक्कम बांधणीसाठी नेमकी कोणती पावलं उचलली जातात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
इथं पक्षाच्या आर्थिक बाबींना अनुसरून पार्थ पवारांच्या सूचनांनी लक्ष वेधण्यापूर्वीच पक्षात मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह पार्थ पवार यांचे मतभेद असल्याचंही वृत्त समोर आलं होतं.
राज्यसभेवर जाण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ आग्रही असून सध्या त्यांच्या मार्फत लॉबिंग सुरू आहे, मात्र आता या वादामुळे भुजबळांच्या राज्यसभेच्या मार्गात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. यामागे पार्थ पवारांसोबतचा वाद कारण असून, 'आमच्याविषयी, विशेषतः माझ्याविषयी, जाणीवपूर्वक चुकीच्या बातम्या दिल्या जात आहेत', असं म्हणत आपण कोणत्याही शासकीय कामात हस्तक्षेप न केल्याचं पवारांकडून स्पष्ट करण्यात आलं.