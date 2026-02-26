English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • अजित पवारांनी PM मोदींना स्पष्ट सांगितलं होतं की आम्ही...., प्रफुल्ल पटेलांनी सुनेत्रा पवारांसमोर केलं उघड

'अजित पवारांनी PM मोदींना स्पष्ट सांगितलं होतं की आम्ही....', प्रफुल्ल पटेलांनी सुनेत्रा पवारांसमोर केलं उघड

NCP National Executive Meeting: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत सुनेत्रा पवारांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. दरम्यान यावेळी प्रफुल्ल पटेल यांनी अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा देताना त्यांच्यात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमध्ये झालेल्या संभाषणाचा दाखला दिला. त्यांनी नेमकं काय सांगितलं जाणून घ्या.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 26, 2026, 07:01 PM IST
'अजित पवारांनी PM मोदींना स्पष्ट सांगितलं होतं की आम्ही....', प्रफुल्ल पटेलांनी सुनेत्रा पवारांसमोर केलं उघड

NCP National Executive Meeting: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात सुनेत्रा पवारांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. मुंबईतील वरळीत पार पडलेल्या बैठकीत एकमताने सुनेत्रा पवारांच्या नावाला पाठिंबा दर्शवण्यात आला. प्रफुल्ल पटेल यांनी सुनेत्रा पवारांच्या नावाची घोषणा करण्याआधी अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा दिला. यावेळी त्यांनी अजित पवारांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालायचं आहे सांगताना, त्यांच्यात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमध्ये झालेल्या संवादाची माहिती दिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

'दुसरा पक्ष असता तर गडबडला असता'

"अजित पवारांनी नेतृत्व घेतल्यानंतर अनेक संकटं समोर आली होती. पण ते दादाच होते. त्यांच्यात हिंमत होती ती कमी झाली नाही. दुसरा पक्ष असता तर गडबडला असता. लष्करात एखादा अधिकारी करतो त्याप्रमाणे त्यांनी नेतृत्व केलं. विधानसभा निवडणुकीत त्याचं चित्र दिसलं. आज संपूर्ण देशात आपल्यातील कोणीतरी गेला अशी भावना आहे. ही भावना आपलेपणाची आहे. वहिनी दिल्लीत आल्या तेव्हा मिठी मारुन महिला खासदार रडत होत्या. प्रत्येकाला हे कमावता येत नाही. त्यासाठी तपस्या करावी लागते. व्यक्ती खुर्चीने नाही तर कर्तृत्व, विचाराने महान होतो. अजित पवार त्याचं उदाहरण आहे. हाच आदर्श ठेवून पुढील वाटचाल करायची आहे," असं आवाहन त्यांनी केलं. 

हेदेखील वाचा - 'अनेक पुरावे मिळाले आहेत, त्यातून...', अजित पवार विमान अपघात प्रकरणी CID ची पत्रकार परिषद, 'गुन्हेगारी कट...'

 

'...आम्ही तडजोड करणार नाही'

"आपण कोणाबरोबरही गेलो तरी शिव, शाहू, फुले आंबेडकर यांच्या विचारावर चालणारा पक्ष आहोत असं दादा नेहमी सांगायचे. त्यांनी पंतप्रधानांनाही सांगितलं होतं की, आम्ही आमच्या विचारांवर चालणारे आहोत आणि त्याबाबत तडजोड करणार नाही. पंतप्रधानांनीही स्पष्ट सांगितलं की, बरोबर आहे तुम्ही तुमच्या विचारावर चाला. तुमच्या भावनांचा आदर करु. आमच्याकडून कोणतीही जबरदस्ती राहणार नाही असं सांगितलं होतं. म्हणून महायुतीत असूनही, महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या प्रकारचं राजकारण असूनही आज राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत लोकांची भावना वेगळी आहे," असं प्रफुल्ल पटेल म्हणाले. 

'पक्षाला पुन्हा राष्ट्रीय दर्जा मिळवून द्यायचा आहे'

आपला पक्ष राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त होता. दुर्देवाने तो दर्जा गेला आहे. दादांच्या नेतृत्वात नागालँडमध्येही चांगलं यश मिळवलं. अरुणाच लप्रदेशात 12 टक्के मतं मिळाली आणि तीन आमदार आहे. अजून एका राज्यात असंच यश मिळवून पुन्हा तो दर्जा मिळवायचा आहे असं आवाहनही त्यांनी केलं. 

मोठी बातमी! सुनेत्रा पवारांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड, आवाजी मतदानाने निर्णय

 

'प्रत्येक बहिणीला अजितदादा खरा भाऊ आहे असं वाटू लागले'

"अजित पवार सामान्य नेते नव्हते. अजित पवार आमच्या पक्षाचे 2023 ला अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. हे सांगताना मला काही संकोच होत नाही की, अजित पवारांच्या नेतृतवात राष्ट्रवादी पक्षाने फक्त आपली ओळख वाढवली नाही तर नवीन उंचीही गाठली. अजित पवार सामान्य पण फार मोठे नेते होते. गोरगरिबांचे. तरुणांचे, सामान्यांचे होते. महाराष्ट्र आणि देशात लाडक्या बहिणीची योजना लागू झाली तेव्हा प्रत्येक बहिणीला अजितदादा खरा भाऊ आहे असं वाटू लागले. असं नेतृत्व आपल्या सगळ्यंना लाभलं. 28 जानेवारीला अचानक ते निघून गेले हे सर्वांसाठी अतिशय धक्कादायक, अकल्पवनीय होतं. आपण सगळे उद्या आपण काय करणार कसं करणार अशा अवस्थेत होतो," असं प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
NCPprafull patelAjit pawarnarendra modiNCP National Executive Meeting

इतर बातम्या

दक्षिण आफ्रिका सेमी-फायलनमध्ये दाखल! वेस्ट इंडिजचा 9 विकेट्...

स्पोर्ट्स