सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीनंतर राज ठाकरे स्पष्टच बोलले, 'राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष पटेल नव्हे तर...'

Raj Thackeray On NCP President: सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरल्या. अजित पवारांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झालीय. दरम्यान राष्ट्रवादी विलिनीकरणाच्या बातम्या जोर धरु लागल्या आहेत. अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष कोण? याबद्दलही खलबतं सुरु आहेत. दरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. काय म्हणाले राज ठाकरे? सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा गेल्या काही काळात पार विचका झाला आहे त्यावर खरंतर भाष्य पण करावं असं वाटत नाही. पण तरीही आज दिवसभर ज्या घडामोडी सुरु आहेत त्यावर बोलावंच लागेल, असे राज ठाकरे म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासारख्या अस्सल मराठमोळ्या मातीतला, आणि रांगड्या पक्षाचा अध्यक्ष हा कोणीही मराठी असावा, पाटील असावा पण पटेल नाही !, अशी स्पष्ट भूमिका राज ठाकरेंनी मांडली आहे.
सुनेत्रा पवार महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरल्या आहेत. राज्याच्या राजकीय इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे की एका महिलेला इतक्या उच्च पदावर नियुक्ती मिळाली. यामुळे महिलांच्या राजकीय सहभागाला प्रोत्साहन मिळेल आणि नवीन पिढीला प्रेरणा देईल. अजित पवारांच्या वारसदार म्हणून सुनेत्रा यांनी हे पद स्वीकारले.