'ब्युटी पार्लरमध्ये फक्त महिलाच जातात असं नाही....', रोहित पवारांचा रोख कुणाकडे?

Rohit Pawar : शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी झी 24 तासला 'टू द पॉईंट' मध्ये विशेष मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी अजित पवार यांच्या पक्षातील धक्कादायक खुलासे केले आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर आजही त्यांच्या अपघातावर किंवा पक्ष विलिनीकरणावर आजही चर्चा होत आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट' या विशेष कार्यक्रमात शरद पवार यांच्या गटाचे नेते रोहित पवार यांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे. रोहित पवारांनी थेट अजित पवार याच्या पक्षातील पैशांच्या गैरव्यवहारावर आरोप केले होते. रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे की, अजित पवार यांच्या पक्षाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत होता. यावर अजित पवारांनी थेट लक्ष दिलं होतं.
रोहित पवार यांनी या मुलाखतीत म्हटलं की, अजित पवार यांच्या पक्षातून अतिरिक्त खर्च होत होते. यामध्ये ब्युटी पार्लरचे बिल आणि खासगी विमान प्रवासाचा खर्च सर्वाधिक होता. हा खर्च कुणी केला. ब्युटी पार्लरचा खर्च हा राजकीय पक्षाचा खर्च नाही. आता ब्युटीपार्लरला फक्त महिलाच जातात असं नाही? असा सवालही रोहित पवारांनी विचारला आहे. रोहित पवार म्हणाले की, पक्षाचे दोन मोठे नेते ब्युटी पार्लरला गेले की त्यांच्या कुटुंबातील गेले याची माहिती नाही. पण पुन्हा त्यांनी तोच मुद्दा अधोरेखित केला की, महिलाच ब्युटी पार्लरला जातात असं नाही.
रोहित पवार यांनी या मुलाखतीत अजित पवार यांच्या पक्षाचे सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर थेट आरोप केले आहेत. अजित पवारांच्या पक्षाचा खर्च सर्वाधिक वाढला यामागे दुसरं कारण म्हणजे खासगी विमान प्रवासाचा खर्च. रोहित पवारांनी थेट आरोप केला की, साडे चार कोटीचं खासगी विमान प्रवासाचा खर्च झाल्याचा धक्कादायक खुलासा केला आहे. रोहित पवारांनी थेट सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेलांचं नाव घेत आरोप केले आहेत.
रोहित पवार यांनी अजित पावर यांचा अपघात नसून घातपात असल्याचा आरोप आजही केला आहे. अजित पवार यांचे बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले. पण हा अपघात नसून घातपात असल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केला आहे. रोहित पवारांनी या मुलाखतीत थेट सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर आरोप केले आहेत. अजित पवार आणि शरद पवार या पक्षांचं विलिनीकरण होणार होते. अजित पवार या विलिनीकरणाला तयार होते. त्यामुळे शरद पवार आणि अजित पवार यांचा पक्ष एक होणार होता. पण सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल या विलिनीकरणाला तयार नव्हते, असं देखील रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.