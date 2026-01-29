राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वेगवान हालचाली! वरिष्ठ नेत्यांकडून मोठी मागणी; चर्चा अंतिम टप्प्यात

NCP National President: अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासमोर आता अनेक मोठे प्रश्न उभे आहेत, ज्यांची उत्तरं त्यांना लवकरात लवकर शोधावी लागणार आहेत. अजित पवारांच्या अकाली निधनाने उपमुख्यमंत्री तसंच पक्षप्रमुखाचं पद रिक्त झालं आहे. पक्षाला लवकरच या पदांवर नेमणूक करावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडद्यामागे वेगवान हालचाली घडताना दिसत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्विकारण्यासाठी गळ घातली जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावावी अशी मागणी वरिष्ठ नेत्यांकडून होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित केले जाण्याची शक्यता आहे. पक्षातील अंतर्गत चर्चा अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावली जाऊ शकते, असे संकेत सूत्रांकडून देण्यात आले आहेत.
अजित पवारांच्या अंत्यसंस्कारानंतर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि छगन भुजबळांनी सुनेत्रा पवारांची भेट घेतल्याचं वृत्त आहे. उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी तुम्ही स्वीकारावी अशी गळ घातल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवारांचा विचार केला जावा असा प्रस्ताव सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसमोर ठेवण्यासंदर्भात या नेत्यांची चर्चा झाली. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून सध्या तरी उपमुख्यमंत्रीपदासाठी सुनेत्रा पवारंचं नाव आघाडीवर असल्याचं सांगितलं जात आहे. खरोखरच सुनेत्रा पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारलं तर त्या राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरतील.
अजित पवारांची पक्षावरील आणि संघटनेवरील पकड लक्षात घेता त्यांचा उत्तराधिकारी कोण या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचं आवाहनही राष्ट्रवादीसमोर आहे. असं असतानाच पक्षाची सगळी सूत्रंही सुनेत्रा पवारांकडे सोपवलं जावं असं जनतेचं म्हणणं असल्याचं पक्षाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. अजित पवारांच्या अंत्यसंस्कारावरुन परतताना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी हीच इच्छा मंत्र्यांचीही असल्याचं बोलून दाखवलं आहे. अगदी बारामतीमधील नागरिकांबरोबरच सर्वसामान्य जनेतेचीही अशी इच्छा आहे की वहिनींना (सुनेत्रा पवारांना) राजकारणात आणावं, असं नरहरी झिरवळ म्हणाले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणावर भाष्य केलं आहे. "आता सत्य बोलावंच लागेल. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र याव्यात अशी त्यांची प्रामाणिक इच्छा होती. नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकीनंतर तशी प्राथमिक चर्चा झाली होती. महापालिकेनंतर लगेच चर्चा करु असं ठरलं होतं. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीनंतर निर्णयाला बसू आणि एकत्र बसून ठरवू अशी मानसिकता अजित पवार आणि आमच्या काही लोकांची होती. पण ते स्वप्न राहिलं. कुटुंब आणि आपण एकत्र आलं पाहिजे आणि पुढील वाटचाल केली पाहिजे अशी त्यांची भूमिका होती. पण ते होऊ शकलं नाही," असं सूचक विधान त्यांनी केलं आहे. अजित पवार यांनीही एका जाहीर सभेत आम्ही एकत्र आल्यावर इतरांच्या पोटात का दुखतं? असा प्रश्न विचारला होता.