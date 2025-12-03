ज्याची भिती होती तेच घडलं! सांगलीत ईव्हीएम स्ट्राँग रूमसमोर तुफान राडा, राष्ट्रवादी SP कडून आंदोलन

Sangli Protest outside EVM Strong Room: हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने 2 डिसेंबरला होणारी मतमोजणी रद्द केली असून, 21 डिसेंबरला एकत्रित मतमोजणी केली जाईल असा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यादरम्यान अनेकांनी या काळात ईव्हीएमच्या सुरक्षेसंदर्भात काळजी व्यक्त केली होती. ईव्हीएमच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांना जागता कडक पहारा द्यावा लागणार आहे. यादरम्यान सांगलीतील आष्ट्यात महाविकास आघाडीने ईव्हीएम स्ट्राँग रुमबाहेर आंदोलन केल्याने काही वेळासाठी सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
सांगलीमधील आष्टयात ईव्हीएम स्ट्राँगरूमसमोर महाविकास आघाडी कार्यकर्त्यांकडून आंदोलन केलं जात आहे. मतदानाच्या टक्केवारीवरून राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. आष्ट्यातील स्ट्रॉंग रूमसमोर महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी ठिय्या केला आहे.
आष्टा नगरपरिषदेत मतदानाचा टक्का वाढवल्याचा राष्ट्रवादी शरद पवार गट प्रणित शहर विकास आघाडीचा आरोप आहे. स्ट्रॉंग रूमच्या समोर कार्यकर्त्यांचा जोरदार गोंधळ सुरु आहे. हजारो कार्यकर्त्यांनी स्ट्रॉग रूम समोर ठिय्या आंदोलन केलं आहे. स्ट्रॉंग रूमच्या ठिकाणी सुरक्षा यंत्रणा नसल्याचा देखील आरोप कार्यकर्त्यांडून केला जात आहे.
आष्टा नगरपालिकेसाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गट महाविकास आघाडी विरुद्ध राष्ट्रवादी अजित पवार गट महायुती अशी थेट लढत झाली आहे. मतदानामध्ये 75 टक्के मतदानाची नोंद झाली. नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारासाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उमेदवार विशाल शिंदे आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे उमेदवार प्रवीण माने यांच्यात लढत झाली आहे.
या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उमेदवार विशाल शिंदे यांना शिवसेना शिंदे गटाकडून पाठिंबा देण्यात आला होता काँग्रेस राष्ट्रवादी शरद पवार आणि शिवसेना शिंदे गट एकत्रित होता. तर राष्ट्रवादी अजित पवार गट भाजपा असे एकत्रित होते. आष्टा नगर परिषदेसाठी झालेल्या मतदानाच्या आकडेवारी मध्ये 2000 मतांची तफावत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.