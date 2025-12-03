English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ज्याची भिती होती तेच घडलं! सांगलीत ईव्हीएम स्ट्राँग रूमसमोर तुफान राडा, राष्ट्रवादी SP कडून आंदोलन

Sangli Protest: हायकोर्टाने निकालाची तारीख पुढे ढकलल्यानंतर ईव्हीएमच्या सुरक्षेसंदर्भात शंका निर्माण करण्यात आली होती. यादरम्यान सांगलीत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून ईव्हीएम स्ट्राँगरूमसमोर आंदोलन केलं जात आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 3, 2025, 04:35 PM IST
ज्याची भिती होती तेच घडलं! सांगलीत ईव्हीएम स्ट्राँग रूमसमोर तुफान राडा, राष्ट्रवादी SP कडून आंदोलन

Sangli Protest outside EVM Strong Room: हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने 2 डिसेंबरला होणारी मतमोजणी रद्द केली असून, 21 डिसेंबरला एकत्रित मतमोजणी केली जाईल असा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यादरम्यान अनेकांनी या काळात ईव्हीएमच्या सुरक्षेसंदर्भात काळजी व्यक्त केली होती. ईव्हीएमच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांना जागता कडक पहारा द्यावा लागणार आहे. यादरम्यान सांगलीतील आष्ट्यात महाविकास आघाडीने ईव्हीएम स्ट्राँग रुमबाहेर आंदोलन केल्याने काही वेळासाठी सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. 

Add Zee News as a Preferred Source

सांगलीमधील आष्टयात ईव्हीएम स्ट्राँगरूमसमोर महाविकास आघाडी कार्यकर्त्यांकडून आंदोलन केलं जात आहे. मतदानाच्या टक्केवारीवरून राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. आष्ट्यातील स्ट्रॉंग रूमसमोर महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी ठिय्या केला आहे. 

आष्टा नगरपरिषदेत मतदानाचा टक्का वाढवल्याचा राष्ट्रवादी शरद पवार गट प्रणित शहर विकास आघाडीचा आरोप आहे.  स्ट्रॉंग रूमच्या समोर कार्यकर्त्यांचा जोरदार गोंधळ सुरु आहे. हजारो कार्यकर्त्यांनी स्ट्रॉग रूम समोर ठिय्या आंदोलन केलं आहे. स्ट्रॉंग रूमच्या ठिकाणी सुरक्षा यंत्रणा नसल्याचा देखील आरोप कार्यकर्त्यांडून केला जात आहे. 

आष्टा नगरपालिकेसाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गट महाविकास आघाडी विरुद्ध राष्ट्रवादी अजित पवार गट महायुती अशी थेट लढत झाली आहे. मतदानामध्ये 75 टक्के मतदानाची नोंद झाली.  नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारासाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उमेदवार विशाल शिंदे आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे उमेदवार प्रवीण माने यांच्यात लढत झाली आहे. 

या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उमेदवार विशाल शिंदे यांना शिवसेना शिंदे गटाकडून पाठिंबा देण्यात आला होता काँग्रेस राष्ट्रवादी शरद पवार आणि शिवसेना शिंदे गट एकत्रित होता. तर राष्ट्रवादी अजित पवार गट भाजपा असे एकत्रित होते. आष्टा नगर परिषदेसाठी झालेल्या मतदानाच्या आकडेवारी मध्ये 2000 मतांची तफावत  असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
NCPsharad pawarsangliसांगलीशऱद पवार

इतर बातम्या

एकाच वेळी पोटच्या तीन मुलांना अग्नी, आईचा आक्रोश; 'लेक...

महाराष्ट्र बातम्या