महापालिका निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! ठाकरे बंधू आणि वंचितला डावलून महाराष्ट्रात होणार नवी युती? संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष

BMC Election Alliance in Maharashtra: राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकीचे वारे वाहत असून युती आणि आघाडीसंदर्भात निर्णय होत आहेत. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचा मुंबईसह सात महापालिका एकत्र लढण्याचं ठरलं आहे, तर दुसरीकडे भाजपा आणि शिवसेनेतील जागावाटपही अंतिम टप्प्यात आहेत. पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढण्याची शक्यता आहे. पण मुंबईत काँग्रेस मात्र एकटी पडताना दिसत आहे. काँग्रेस वंचितसोबत अद्यापही चर्चेत असून, ठाम निर्णय झालेला नाही. मुंबई महापालिका निवडणुकीत 50-50 जागा वाटपावर ठाम असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे युतीच्या चर्चा थांबल्या आहेत.
संजय राऊत यांनी मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस आमच्यासोबत असेल असं जाहीर केलं असून, दुसरीकडे वंचित काँग्रेससोबत अद्यापही चर्चा करत आहे. पण यादरम्यान मुंबईत मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचं शिष्टमंडळ काँग्रेस काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षा व खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या भेटीसाठी पोहोचलं होतं. यावेळी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून काँग्रेसला ऑफर देण्यात आली आहे. यासंदर्भात आता उद्या पुन्हा बैठक होणार असून, निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून काँग्रेसला 50 जागांसाठीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. उद्या संध्याकाळी 4 वाजता राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते वर्षा गायकवाड यांची भेट घेणार आहेत. यावेळी पुन्हा एकदा त्यांच्यात बैठक होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट एकत्र लढलो तर फायदा होईल अशी भूमिका नेत्यांनी मांडली आहे. काँग्रेस नेते आणि शरद पवार यांच्या भेटीनंतर आज राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळांनी काँग्रेसला तसा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावाच्या संदर्भात उद्या परत कांग्रेस नेते आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते यांची भेट होणार आहे. काँग्रेसची एकीकडे वंचित सोबत बोलणी सुरू असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचाही प्रस्ताव आल्याने काँग्रेसला आता भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
ठाकरे बंधू मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाला केवळ 15 च्या आसपास जागा देत असल्याने त्यांनी काँग्रेससोबत चर्चा सुरु केली आहे. ठाकरे बंधुंसोबत युती करायची असेल तर किमान 25 च्या वर जागा दिल्या जाव्यात, अशी शरद पवार गटाची मागणी आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी स्टार प्रचारकांची यादी आज मुंबई काँग्रेसने जाहीर केली आहे. या यादीत अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रभारी रमेश चेन्निथला, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार प्रा. वर्षा एकनाथ गायकवाड, प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस खासदार मुकुल वासनिक, ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान, राज्यसभा खासदार चंद्रकांत हंडोरे, तेलंगणाचे मंत्री मोहम्मद अझरूद्दीन, काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष इम्रान प्रताप गढी, विधान परिषदेतील गटनेते सतेज उर्फ बंटी पाटील, माजी मंत्री आमदार अमित देशमुख, डॉ. नितीन राऊत, सुनील केदार, आमदार अस्लम शेख, आमदार अमीन पटेल,आमदार डॉ. ज्योती एकनाथ गायकवाड आमदार अशोक जगताप, माजी मंत्री सुरेश शेट्टी, माजी खासदार प्रिया दत्त, डॉ. अमरजितसिंग मनहास, राष्ट्रीय सचिव व मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत, गणेशकुमार यादव, सूरजसिंग ठाकूर, माजी आमदार मधु चव्हाण, अशोक जाधव, चरणसिंग सप्रा, जेनेट डिसुझा, प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, मोहसिन हैदर, अशरफ आझमी, ट्युलिप मिरांडा, मुंबई काँग्रेस युवक अध्यक्ष झीनत शबरीन, प्रद्युम यादव, निजामुद्दीन राईन, अवनीश सिंह, सुभाष भालेराव यांचा समावेश आहे.