Operation Tiger: 'खासदार फुटल्यास धडा शिकवायचा, मोकळीक द्यायची नाही', शरद पवारांचा संजय राऊतांना फोन

Sanjay Raut and Arvind Sawant on Operation Tiger: एखादा आमदार खासदार फुटला तर त्याला रस्त्यावर तुडवा हे बाळासाहेबांचे विचार आहेत असं सांगत संजय राऊत आणि अरविंद सावंत यांनी कथित बंडखोरांना इशाराच दिला आहे. दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी जर गट स्थापन झाला असेल तर त्याचा पुरावा द्यावा अशी मागणीही केली. संजय राऊतांनी यावेळी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांशी फोनवरुन चर्चा झाल्याची माहिती दिली. खासदार फुटल्यास धडा शिकवायचा, मोकळीक द्यायची नाही असं शरद पवारांनी सांगितलं असल्याची माहिती संजय राऊतांनी दिली आहे.
"गटनेते अरविंद सावंत यांनी खासदारांची बैठक बोलावली असून, यासाठी व्हीप काढला आहे. व्हीप हा पक्षाचा आदेश असतो आणि तो पाळावा लागतो. महत्त्वाच्या विषयांवर खासदारांशी चर्चा करायची आहे. हा व्हीप ईमेल, व्हॉट्सअपद्वारे पाठवला असून प्रत्यक्ष फोनवरुनही सांगण्यात आलं आहे," अशी माहिती संजय राऊत यांनी दिली आहे. पुढे त्यांनी सांगितलं की, "उद्धव ठाकरेंचा फोन आला होता. त्यांनी माहिती घेतली असून काही सूचना केल्या आहेत. असे व्हीप याआधीही काढण्यात आले आहेत".
"ज्यांची नावं घेतली जात आहेत त्यांनी तोडून दाखवावं. तुम्हाला तोडलं नाही तर तर शिवसेना आमच्या बापाचं नाव सांगणार नाही. बाळासाहेब ठाकरे आमचा बाप आहे. लोकशाहीचा खेळ सुरु आहे का? पैशांची इतकी मस्ती आली आहे का? ईडीची धमकी कोणाला देत आहात? आम्ही जेलमध्ये जाऊन आलो आहोत आणि आम्ही पुन्हा जेलमध्ये जाण्यास तयार आहोत. तुम्हाला धडा शिकवणार मग जेलमध्ये जाणार," असा इशारा त्यांनी आमदार फोडण्यासंदर्भात दिला.
नरेंद्र मोदी विदेशात जाऊन मोठ्या बाता करतात, पण देशात काय सुरु आहे पाहा असाही संताप त्यांनी व्यक्त केला. बैठकीत जे काही घडेल त्यानंतर तात्काळ कारवाई सुरु होईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
व्हीप बजावल्यानंतर अनुपस्थित राहिल्यास कायदेशीर कारवाई होते. व्हीपचं उल्लंघन केल्यास पक्षप्रमुखांशी चर्चा करुन कारवाई केली जाईल अशी माहिती अरविंद सावंत यांनी दिली आहे. शरद यादव राज्यसभेचे सदस्य होते. त्यांनी पक्ष न सोडता विरोधी पक्षाच्या व्यासपीठावर जाऊन भाषण केलं. यामुळे त्यांच्या पक्षाने राज्यसभा सभापतींना पत्र देत सदस्यत्व रद्द करण्यचाी मागणी केली. यानंतर ते रद्द झालं होतं असा दाखला यावेळी त्यांनी दिला.
"महाराष्ट्राचा गोलपीटा झाला आहे हे मान्य केलं पाहिजे. आमदार, खासदार निवडून येतात आणि पैशाची प्रलोभनं दाखवल्यावर जातात. यात भाजपाचं योगदान आहे. शिंदे गटातील सगळे दलाल आहेत. हे दलाल निर्माण कऱण्याचं काम भाजपाचं करुन देश आणि राज्याच्या राजकीय संस्कृतीला काळीमा फासला आहे," असा संताप राऊतांनी व्यक्त केला आहे.
शरद पवारांचाही फोन आला होता. आता जर कोणी बेईमानी करणार असेल तर त्यांना सोडायचं नाही. मी स्वत: जाहीर सभा घेण्यासाठी त्या भागात य़ेईन. कोणीही कुठल्याही पक्षाचा खासदार फुटला तर त्याला आता मोकळीक द्यायची नाही, धडा शिकवायचा. यात काँग्रेसही आहे अशी माहिती संजय राऊतांनी दिली आहे.