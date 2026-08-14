'....ही अत्यंत गंभीर बाब', 20 कंपन्या चाकणमधून बाहेर पडणार असल्याने शरद पवारांची पोस्ट, दिले 4 महत्त्वाचे सल्ले

चाकण औद्योगिक परिसराला सध्या खड्ड्यांचं ग्रहण लागलं आहे. खड्ड्यांमुळे रोज होणारे भीषण अपघात, प्रवाशांचे हाल आणि तासनतास लागणाऱ्या वाहनांच्या रांगांमुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ही औद्योगिक वसाहत बेजार झाली आहे. पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे कोट्यवधीचे नुकसान होत असून, नामांकित कंपन्या स्थलांतराच्या विचारात असल्याचा आरोप खासदार अमोल कोल्हे यांनी केला आहे. तसेच निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
चाकण एमआयडीसीतील भीषण खड्डे आणि दैनंदिन वाहतूक कोंडीमुळे उद्योगांचे कोट्यवधींचे नुकसान होत असून, आता या मुद्द्यावरून राजकीय वाद पेटला आहे. यादरम्यान शरद पवार यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत सरकारला तातडीने याकडे लक्ष देण्याचं आवाहन केलं आहे. यावेळी सरकारला सल्ला देताना चार मुद्दे मांडलं आहेत. पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्योगांचं स्थलांतर होणं किंवा ते बंद होणं आपल्या राज्यासाठी भूषणावह निश्चितच नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे. या पोस्टमध्ये शरद पवारांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना टॅग केलं आहे.
चाकण औद्योगिक वसाहतीतील तब्बल 20 कंपन्यांनी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या समस्यांमुळे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब अत्यंत गंभीर आहे. या कंपन्यांमध्ये सुमारे 2000 हून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. हे उद्योग स्थलांतरित होऊ नयेत, रोजगाराच्या संधी टिकून राहाव्यात आणि राज्याची औद्योगिक ताकद कायम राहावी यासाठी राज्य सरकारने या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
चाकण औद्योगिक वसाहतीतील तब्बल २० कंपन्यांनी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या समस्यांमुळे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब अत्यंत गंभीर आहे. या कंपन्यांमध्ये सुमारे २,००० हून अधिक कामगार कार्यरत आहेत.— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 13, 2026
हे उद्योग स्थलांतरित होऊ नयेत, रोजगाराच्या संधी टिकून…
• चाकण, तळेगाव आणि राज्यातील अन्य औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांचा युद्धपातळीवर विकास करावा.
• खड्डे, रस्ते आणि वाहतूक कोंडीची समस्या तातडीने सोडवावी.
• MIDC, PMRDA, PWD आणि NHAI यांच्यात समन्वय साधून एकात्मिक उपाययोजना कराव्यात.
• उद्योजकांशी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या वेळेत सोडवण्यासाठी विशेष ‘एक खिडकी’ यंत्रणा उभारावी.
तसंच, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेतील आमचे सहकारी खासदार श्री. राजाभाऊ वाजे यांनी राज्याच्या औद्योगिक धोरणासंबंधी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी संसदेत माहिती दिली की, गेल्या 5 वर्षांत महाराष्ट्रातील तब्बल 36,211 खासगी कंपन्या बंद झाल्या आहेत. मात्र या कंपन्या बंद झाल्यानंतर किती जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि त्यांना पुरेसा मोबदला मिळाला का, याची माहिती मात्र सरकारदरबारी उपलब्ध नाही. हे अत्यंत धक्कादायक आहे.
महाराष्ट्र नेहमीच उद्योगस्नेही राज्य राहिलं आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्योगांचं स्थलांतर होणं किंवा ते बंद होणं आपल्या राज्यासाठी भूषणावह निश्चितच नाही.
सरकार कोणत्याही विचारांचं असो, ‘औद्योगिकदृष्ट्या उन्नत महाराष्ट्र’ हा स्व. यशवंतराव चव्हाणांनी आपल्याला दिलेला वारसा राज्यकर्त्यांनी टिकवावा, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र ठेवत असेल तर त्यात काहीही वावगं नाही.