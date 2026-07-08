/राष्ट्रवादी NDA मध्ये सामील होण्याच्या चर्चांदरम्यान मोठी घडामोड! शरद पवार शिंदेंच्या भेटीला, नेमकं काय घडतंय?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या ऑपरेशन टायगरनंतर नंतर आता महाराष्ट्रात नवा राजकीय भूकंप होण्याचे संकेत मिळत आहेत. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष भविष्यात NDA सोबत जाण्यासंदर्भात पक्षांतर्गत चर्चा सुरू झाल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकारणात आणखी एक उलथापालथ होणार का? अशी चर्चा सुरू झाली असतानाच एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. शरद पवारांनी एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली आहे. अचानक झालेल्या या भेटीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावरील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीसाठी शरद पवार विधानभवनात पोहोचले होते. ही बैठक संपताच शरद पवार एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी त्यांच्या दालनात पोहोचले होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात दोन्ही नेत्यांची भेट झाली. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी शरद पवार यांचं स्वागत केलं. शरद पवारांच्या या भेटीमुळे अनेकांना आश्चर्य वाटलं. मात्र दोन्ही नेत्यांमध्ये यावेळी नेमकी काय चर्चा झाली हे समोर आलेलं नाही. पण या भेटीला एनडीएमध्ये जाण्याचा संदर्भ काहींकडून लावला जात आहे.
दरम्यान शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांसोबतही चर्चा केली. शरद पवार आणि आमदारांची बैठक झाली. उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीनंतर शरद पवारांनी पक्षाच्या आमदारांशी संपर्क साधला. पक्षाची भूमिका याबाबत यावेळी चर्चा झाल्याचं समजत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील आणि भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार विनोद तावडे यांच्यात मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये गुप्त बैठक पार पडल्याचं बोललं जात आहे. या बैठकीत NDA ला पाठिंबा देण्यासंदर्भात दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळं पवारांची राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी SPची NDAसोबत जाण्याची चाचपणी करते का? अशी चर्चा सुरू झालीय. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडे सध्या 8 खासदार आणि 10 आमदारांची ताकद आहे. त्यामुळं ही ताकद सत्तेसोबत जोडायची की काँग्रेससोबत विरोधी पक्षातच राहायचं? याबाबत पवारांच्या राष्ट्रवादीत दोन मतप्रवाह असल्याचं काही दिवसांपूर्वीच समोर आलेलं. पण, आता पवारांशी पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्यावर खासदार आणि आमदारांशी चर्चा आणि चाचपणी करण्याची जबाबदारी सोपवल्याची माहिती मिळतेय. त्यामुळं शरद पवारांचती राष्ट्रवादी पक्ष NDAला थेट पाठिंबा देणार की बाहेरुन मदत करणार याची चाचपणी सुरू झाल्याची चर्चा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात उच्चाधिकार समितीची बैठक पार पाडली. या बैठकीमध्ये कोर्टाची लढाई ही राज्य सरकार ताकदीने लढणार आहे यावर एकमत झालं. कोणत्याही परिस्थिती मधे बेळगाव-कारवार सह संयुक्त महाराष्ट्र हा एकत्रित झाला पाहिजे अशी भूमिका या बैठकीत सर्व नेत्यांची आहे. या बैठकीला शरद पवार,नारायण राणे आणि सीमा भागातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "आम्ही प्रदीर्घ लढा लढतोय. आम्ही सगळे आणि संपूर्ण महाराष्ट्र तुमच्या पाठीशी आहे. शासनातर्फे पुन्हा सुप्रीम कोर्टात एक अर्ज करून लवकर सुनावणीचा आग्रह धरण्यात येईल पुन्हा केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र पाठवून महाराष्ट्राचे 3 आणि कर्नाटकचे 3 मंत्री अशी द्विपक्षीय चर्चा करण्याची विनंती करण्यात येईल. त्यातून न्यायालयाच्या बाहेर काही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल".