English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • विलिनीकरणानंतर अजित पवारांकडे सोपवलं जाणार होतं नेतृत्व, गौप्यस्फोटावर NCP कडून पहिली प्रतिक्रिया, मान्य करुन...

'विलिनीकरणानंतर अजित पवारांकडे सोपवलं जाणार होतं नेतृत्व', गौप्यस्फोटावर NCP कडून पहिली प्रतिक्रिया, 'मान्य करुन...'

Ajit Pawar NCP on Shashikant Shinde Article: विलिनीकरणानंतर पक्षाची संपूर्ण धूरा अजितदादांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय शरद पवारांसह सर्व नेत्यांनी केला होता असा दावा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी लेखातून केला आहे. यानंतर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीतून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 13, 2026, 01:55 PM IST
'विलिनीकरणानंतर अजित पवारांकडे सोपवलं जाणार होतं नेतृत्व', गौप्यस्फोटावर NCP कडून पहिली प्रतिक्रिया, 'मान्य करुन...'

Ajit Pawar NCP on Shashikant Shinde Article: विलिनीकरणानंतर पक्षाची संपूर्ण धूरा अजितदादांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय शरद पवारांसह सर्व नेत्यांनी केला होता असा दावा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी लेखातून केला आहे. शरदचंद्र पवार पक्षाकडून अजित पवार यांना समर्पीत करण्यात आलेल्या मासिकाच्या अध्यक्षीय लेखात हा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान यानंतर त्यांनी आता यापुढे आमच्या पक्षाकडून विलिनीकरणाचा विषय संपला असल्याचंही स्पष्ट केलं आहे. यावर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्के सूरज चव्हाण यांनी आम्हाला त्यांच्या हेतूवर शंका असल्याचं म्हटलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

त्यांचा हेतू योग्य दिसत नाही - सूरज चव्हाण

"अजित पवारांचं नेतृत्व आधीही त्यांच्या पक्षातील सर्व नेत्यांना मान्य होतं. पण काही लोक ज्यांच्या इच्छा होत्या, त्यामुळे मतभेद निर्माण झाले होते. पण त्यांच्याही अनेकांना अजित पवारांचं नेतृत्व मान्य होतं. पण त्या विलिनीकरणासंदर्भात काय निर्णय झाला, काय ठरलं होतं, दादा आणि त्यांच्यात काय चर्चा झाली होती? यावर आता बोलण्यापेक्षा वर्तमान आणि भविष्यात काय करता येईल यावर चर्चा झाल्या पाहिजेत," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते सूरज चव्हाण यांनी सांगितलं आहे. 

"सुनेत्रा पवार आता आमच्या पक्षाच्या सर्वेसर्वा आहेत. त्यांच्यासोबत जर चर्चा करायची असेल तर ते करु शकतात. पण ज्याप्रकारे ते चर्चेला समोर येत आहेत, त्यावरुन त्यांचा हेतू योग्य दिसत नाही. त्या हेतूवर आम्हाला शंका येते. कारण विलिनीकरणाच्या चर्चा माध्यमात होत नसतात," असंही त्यांनी सांगितलं. 

'शरद पवारांसह सर्वांनी अजित पवारांना...', राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाबाबत सर्वात मोठा गौप्यस्फोट

 

"आता काही लोक सत्तेसाठी अजित पवारांचं नेतृत्व मान्य करत होते, तर काहीजण सत्ता नसतानाही मान्य करत होते. आज अजित पवार हयतीत नाहीत आणि पार्थिव विद्या प्रतिष्ठानात असताना विलिनीकरणाच्या चर्चा करत होते त्यांचा हेतू कुठेही शुद्ध वाटत नाही. फक्त सत्तेसाठी विलिनीकरणाचा हेतू दिसत आहे", असा आरोप त्यांनी केला आहे. 

"आमच्याकडून कधीही विलिनीकरणाच्या विषयावर चर्चा झाली नाही. जे काही चर्चा झाल्या, अजित पवारांच्या बैठका हे सगळे खुलासे त्यांच्याकडून होत होते. आमची प्राथमिकता अजित पवारांच्या कुटुंबाच्या, पक्षाच्या मागे उभे राहणं आहे," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. जर चर्चा व्हायची असेल तर ती वरिष्ठ पातळीवर होईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

आमच्या बैठकीत अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही - अमोल मिटकरी

अमोल मिटकरी यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, "सुनील तटकरेंनी यावर स्षष्टीकरण दिलं आहे. विलिनीकरणाची चर्चा आमच्या पक्ष पातळीवर सध्या तरी नाही. 15 दिवसांपूर्वी बारामतीत अजित पवारांवर अंत्यविधी झाल्यानंतर विलिनीकरणावर पहिली प्रतिक्रिया अमोल कोल्हे यांनी दिली होती. त्यानंतर हा विषय सुरु झाला. अंकुश काकडे यांनी 12 ताऱखेचा दावा केला होता. या त्या गटाने दिलेल्या माहिती आहेत. पण वरिष्ठ पातळीवरील बैठकीत किंवा आमच्या बैठकीत अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. आम्ही अद्याप अजित पवार जाण्याच्या धक्क्यातून सावरलेलो नाही. अमोल कोल्हे यांनीच ही चर्चा सुरु केली".

"पवार कुटुंब हे राजकारण आणि कौटुंबिक बांधिलकी वेगळं ठेवतं. जय पवार यांच्या लग्नात युगेंद्र पवार, रोहित पवार होते. शरद पवार प्रकृतीच्या कारणास्तव परदेशात गेले नव्हते. पण त्याचे वेगळे अर्थ लावले गेले. सुप्रिया सुळेंनीही त्यांच्या मुलीचं लग्न अजित पवारांच्यासमोर ठरल्याचं सांगितलं. परिवार आणि राजकारण हे वेगळं आहे. राजकारणात वेगळे असले तरी कौटुंबिकपणे एकत्र आहेत. हा महाराष्ट्रासमोर वेगळा आदर्श आहे," असंही त्यांनी सांगितलं. विलिनीकरणासंदर्भात सुनेत्रा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर निर्णय घेतील. त्या निर्णयाला आम्ही एकमताने पाठिंबा देऊ असं त्यांनी सांगितलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
sharad pawarAjit pawarNCPshashikant shindeशशिकांत शिंदे

इतर बातम्या

'कोणीही समजू नका आपल्या पाठीशी कोणी नाही', सुनेत्...

महाराष्ट्र बातम्या