'ही बाब निश्चितच काळजी निर्माण करणारी' PM मोदींच्या आवाहनानंतर शरद पवारांची ठाम भूमिका, दुसरी ओळ गंभीर!

Sharad Pawar Post On PM Modi Statment : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांना काही आवाहनं केली असून, त्यांच्या पूर्ततेची अपेक्षाही व्यक्त केली. यावरच आता राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात.
Sharad Pawar Post On PM Modi Statment : मध्यपूर्वेमधील युद्धानंतर संपूर्ण जगापुढं असंख्य संकटं एकाच वेळी उभी राहिली. अशा या संकटांतून वाट काढण्यासाठीचे बरेच मार्ग जगातील काही देशांसह भारतसुद्धा चाचपडत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यानं लक्ष वेधलं. वर्क फ्रॉम होम, सोनं खरेदीवर नियंत्रण आणण्याची अपेक्षा इथपासून ते व्हर्च्युअल मिटींगपर्यंतच्या अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी वक्तव्य केलं आणि सामान्यांना पुन्हा कोरोनाच्या दिवसांमधील लॉकडाऊनचा काळ आठवला. एकंदरच या वक्तव्यामुळं प्रचंड चिंता आणि संभ्रमाचीच परिस्थिती पाहता आता राजकीय वर्तुळातून बड्या नेत्यांनी मोदींच्या या आवाहनावर आपल्या भूमिका स्पष्ट केल्या आहेत. देशातील मातब्बर राजकारणी आणि ज्येष्ठ नेते, शरद पवार यांनीसुद्धा सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून पंतप्रधान आणि PMO कार्यालयाचा जाणीवपूर्वक उल्लेख करत एक सूचक पोस्ट लिहिली.
शरद पवार यांनी लिहिलेली पोस्ट जशीच्या तशी...
''मध्यपूर्वेतील अस्थिर आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी काही घोषणा केल्या. त्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या घोषणा अचानक करण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र तसेच गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही बाब निश्चितच काळजी निर्माण करणारी आहे.
या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रधानमंत्र्यांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करावी. राष्ट्रीय हिताच्या प्रश्नांवर सर्व पक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय-प्रक्रिया राबविणे देशहितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने अधिक संवेदनशीलता आणि व्यापक सल्लामसलत यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. यासोबतच प्रधानमंत्र्यांनी देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि संबंधित तज्ज्ञांची तातडीने बैठक बोलावून परिस्थितीचा सखोल आढावा घ्यावा. पुढील धोरणांबाबत व्यापक विचारविनिमय करावा.
देशातील जनतेमध्ये विश्वास आणि स्थैर्य निर्माण करणे, यालाच सद्यस्थितीत सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, अशी आमची ठाम भूमिका आहे.''
शरद पवारांची ही पोस्ट आणि या ओळीतील दुसऱ्या ओळीत असणारे 'दूरगामी परिणाम' हे शब्द परिस्थितीचं गांभीर्य अगदी स्पष्टपणे अधोरेखित करत आहेत. शिवाय जनतेमध्ये विश्वास आणि स्थैर्य आणण्यासाठी सरकारनं परिस्थितीचा सखोल आढावा घ्यावा अशीच ठाम भूमिका पवारांनी मांडल्यामुळं आता एक अनुभवी राजकारणी म्हणून त्यांच्या सल्ल्यांचा विचार करत मोदी सर्वपक्षीय बैठक बोलवतात का, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.