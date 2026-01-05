English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अजित पवारांना 'मर्यादा ओलांडू नका..' म्हणणाऱ्या नवनीत राणांना राष्ट्रवादी SP कडून जशास तसं उत्तर

राज्यात भ्रष्टाचाराचे आरोप, वक्तव्यांवरून होणारे वाद, तसेच एकमेकांवर केलेल्या टीका यामुळे अनेक ठिकाणी महायुतीत ठिणग्या उडताना दिसत आहेत. अशाच एका वक्तव्यावरून आता भाजप नेत्या नवनीत राणा आणि अजित पवार गटाचे आमदार संजय खोडके यांच्यात जोरदार शाब्दिक संघर्ष पाहायला मिळाला.

Updated: Jan 5, 2026, 11:09 AM IST
Ravneet Kaur Rana Statment:  राज्यात अजित पवार दादा यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाची आणि भाजपची युती सध्या सत्तेत असली तरी सर्वकाही सुरळीत आहे असे चित्र नाही. एकीकडे सरकार चालवण्यासाठी दोन्ही पक्ष एकत्र आहेत, तर दुसरीकडे काही मुद्द्यांवरून दोन्ही गटांमध्ये सातत्याने मतभेद आणि वाद समोर येत आहेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप, वक्तव्यांवरून होणारे वाद, तसेच एकमेकांवर केलेल्या टीका यामुळे आता भाजप नेत्या नवनीत राणा आणि अजित पवार गटाचे आमदार संजय खोडके यांच्यात जोरदार शाब्दिक बाचाबाची झाली. 

नेमकं प्रकरण काय?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना भाजप नेत्या आणि माजी खासदार नवनीत राणा यांनी अजित पवारांना थेट सल्ला दिला आहे. "कोणतेही वक्तव्य करताना मर्यादा ओलांडू नयेत," असे नवनीत राणा यांनी म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे महायुतीतील अंतर्गत वाद पुन्हा एकदा समोर आला असून, राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला आहे.

नवनीत राणा यांना पहिल्यांदा खासदार बनवण्यात काँग्रेस पक्षाची मोठी भूमिका
नवनीत राणा यांच्या विधानानंतर अजित पवार गटाचे आमदार संजय खोडके यांनी त्यांना जोरदार आणि सणसणीत प्रत्युत्तर दिले आहे. संजय खोडके यांनी सांगितले की, नवनीत राणा यांनी आधी औकातीत राहून बोलायला शिकले पाहिजे. त्या आपल्या मर्यादेपेक्षा जास्त जाऊन वक्तव्य करत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. संजय खोडके म्हणाले की, नवनीत राणा यांना पहिल्यांदा खासदार बनवण्यात काँग्रेस पक्षाची मोठी भूमिका होती. काँग्रेसने त्यांना तिकीट देऊन संसदेत पाठवले, मात्र त्यानंतर त्यांनी पक्षाशी बेईमानी केली, असा आरोपही त्यांनी केला.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग
संजय खोडके पुढे म्हणाले की, नवनीत राणा यांनी सातत्याने अशा प्रकारची वक्तव्ये केली तर त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा हिशोब ठेवला जाईल. पुढील निवडणुकीत त्या कशा जिंकतात, हे संपूर्ण महाराष्ट्र पाहील, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. नवनीत राणा यांनी अजित पवारांना दिलेला सल्ला आणि त्यावर आलेले प्रत्युत्तर यामुळे महायुतीतील संघर्ष अधिक वाढल्याचे चित्र आहे.

