'आनंद परांजपे यांची नेमणूक रोखा', सुनेत्रा पवारांचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र, शिंदेंच्या शिवसेनेत केलाय प्रवेश

Sunetra Pawar Letter to CM: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं आहे. आनंद परांजपे यांची म्हाडाच्या Self-Group Redevelopment Authority (SGRA) च्या उपाध्यक्षपदी नेमणूक रोखण्यासाठी त्यांनी हे पत्र लिहिलं आहे. आनंद परांजपे यांनी नुकताच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला रामराम ठोकून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.
यापूर्वी आनंद परांजपे यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून नेमणूक करण्यासंदर्भात शिफारस करण्यात आली होती. मात्र आता या नेमणुकीला स्थगिती देण्याबाबत सुनेत्रा पवार यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांना सूचित करण्यात आलं आहे. समन्वय समितीच्या बौठकीत याबाबत चर्चा झाली होती. त्यावेळेस नेमणुकीच्या शिफारशीला स्थगिती देण्याबाबत पत्र लिहून सूचित करावं असं मान्य झालं होतं.