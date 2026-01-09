English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्र बातम्या
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने गुंडांना तिकीट देणं किती योग्य? सुप्रिया सुळेंनी दिलं उत्तर, म्हणाल्या 'तक्रार करुन....'

Supriya Sule on Ticket to Gaja Marne and Andker Gang: पुण्यात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून गुंड गजा मारणेची पत्नी आणि आंदेकर कुटुंबातील सदस्यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. यानंतर टीका केली जात असताना सुप्रिया सुळे यांनी त्यावर भाष्य केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 9, 2026, 01:33 PM IST
Supriya Sule on Ticket to Gaja Marne and Andker Gang: पुण्यात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून गुंड गजा मारणेची पत्नी आणि आंदेकर कुटुंबातील सदस्यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. यामुळे सर्व स्तरातून टीका होत असून गुंडांच्या कुटुंबीयांना उमेदवारी देण्यावरुन संताप व्यक्त केला जात आहे. यादरम्यान पुण्यात अजित पवारांसह युती केलेल्या सुप्रिया सुळे यांनी यावर भाष्य केलं आहे. कोणत्याच पक्षाने गुंडांना तिकीट देऊ नये. लोकशाहीसाठी हे घातकच आहे. हे सगळीकडे होत असून, कुठेतरी थांबलं पाहिजे असं मत त्यांनी 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत मांडलं आहे. 

'सर्व पक्षांनी एकत्र बसून काहीतरी नियम, लक्ष्मणरेषा आखण्याची वेळ'

अजित पवारांच्या पक्षाकडून गुंड गजा मारणे आणि आंदेकर कुटुंबाला देण्यात आलेल्या तिकिटांबद्दल विचारण्यात आलं असता त्या म्हणाल्या की, "त्यांच्या कोट्यातून कोणाला तिकीट देणार आहेत हे माहिती नव्हतं. माझं म्हणणं आहे की, सर्वच पक्षांनी एकत्र बसून काहीतरी नियम, लक्ष्मणरेषा आखण्याची वेळ आली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, पत्नीला दिलं असून, नवऱ्याला दिलं आहे. नवरा बायकोत एखादा नवऱ्याने चूक केली तर त्याचं खापर बाईला करावं लागतं. पण दरवेळी तिची चूक असते का? ती तिचं कर्तव्य म्हणून नवऱ्यासमोर उभी राहते".

पुण्यात अजित पवार आणि शरद पवारांच्या NCP ची युती कशी झाली? सुप्रिया सुळेंनी सगळंच उलगडलं

 

'कोणत्याच पक्षाने गुंडांना तिकीट देऊ नये'

"आपण त्याची तक्रार करुन या प्रकरणात गृह मंत्रालयाने मध्यस्थी केली पाहिजे. कोणत्याच पक्षाने अशा बाबतीत संवेदनशील असंलं पाहिजे. लोकशाही टिकवण्यासाठी लक्ष्मपणरेषा आखली पाहिजे. इलेक्टोरल रिफॉर्म्सबद्दल मी संसदेतही मुद्दा मांडला आहे. त्यांनी कोणाला तिकीट द्यावं हा त्यांचा अधिकार आहे. पण कोणत्याच पक्षाने गुंडांना तिकीट देऊ नये. लोकशाहीसाठी हे घातकच आहे. हे सगळीकडे होत असून, कुठेतरी थांबलं पाहिजे," असं मत त्यांनी मांडलं. 

'भाजपाच्या उपमुख्यमंत्र्यांवर खुनाचे आरोप'

 बिहारच्या भाजपाच्या उपमुख्यमंत्र्यांवर खुनाचे आरोप आहेत. एका केसमध्ये शिक्षा झाली, ज्याला त्यांनी आव्हान दिलं. या सगळ्या उदाहरणांबद्दल एकच मत आहे ते म्हणजे जे चुकीचं आहे ते आहे असंही म्हणाल्या. 

