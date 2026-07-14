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पुण्यात मोठा राजकीय भूकंप? पुणे महापालिकेत विरोधात असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेत येणार?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. अशातच पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्याने पुणे महापालिकेच्या सत्तेत सहभागी होण्याचे संकेत दिले आहेत.  सत्तेत सहभागी होऊन राष्ट्रवादीला उपमहापौर पद देण्याची मागणी करणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संजय काकडे म्हणाले.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 15, 2026, 12:20 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:20 AM IST
पुण्यात मोठा राजकीय भूकंप? पुणे महापालिकेत विरोधात असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेत येणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यात मोठा राजकीय भूकंप? पुणे महापालिकेत विरोधात असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेत येणार?
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