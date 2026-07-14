/पुण्यात मोठा राजकीय भूकंप? पुणे महापालिकेत विरोधात असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेत येणार?

Pune Politics : गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. अशात आता पुण्याच्या राजकारणात मोठी घडामोड होण्याची चिन्हे आहे. पुणे महापालिकेत विरोधात असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेत येणार आहे. पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या एका बड्या नेत्याने हे संकेत दिले आहेत.
पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत सहभागी होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सत्तेत सहभागी होऊन राष्ट्रवादीला उपमहापौर पद देण्याची मागणी करणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संजय काकडे म्हणाले.
सध्या पुणे मानपात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे विरोधी पक्षनेते पद आहे. राज्यात आम्ही सत्तेत आहोत. तर, मग पुणे महापालिकेत देखील सत्तेत येण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात सुनेत्रा पवार पार्थ पवार आणि पक्षातील वरिष्ठ निर्णय घेतील. यासंदर्भात मी सुनेत्रा पवार यांच्याशी बोलणार असल्याचे संजय काकडे म्हणाले. विलीनीकरण बाबत चर्चा आता तरी नाही. याबाबत वरिष्ठ लेव्हलवर काही असेल माहिती नाही. 2 मंत्रिपद 33 महामंडळ,अध्यक्ष पदे यावर आता पक्षश्रेष्ठी देतील ते काम मी करणार. आता भाजपसोबत आहोत समजा काही वेगळ्या निवडणूक लागल्या आमची वेगळी भूमिका असेल त्यावर आम्ही काम करू. मी 12 वर्ष भाजप सोबत राहिलो,मला एक आमदारकी दिली मी 10 तरी आमदार पक्षाला देईल. आता पक्ष सोडणार नाही असही ते म्हणाले. पुणे महापालिकेत सत्तेत सहभागी होण्याची इच्छा असून उपमुख्यमंत्री सुनेंद्र पवार यांच्याकडे यासंदर्भात मागणी करणार. पुणे महापालिकेत घटक पक्ष म्हणून उपमहापौर पद आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला देण्यात यावे असे माझी इच्छा आहे,मी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना ही मागणी करणार,अध्यक्ष जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल.
दरम्यान, संजय काकडे यांच्या दाव्यावर पुणे शहर राष्ट्रवादी अध्यक्ष सुनील टिंगरे यांचा तात्काळ खुलासा केला. पुणे मनपात भाजपसोबत जाण्याचा आमचा सध्यातरी कोणताही विचार नाही. संजय काकडे यांचे ते वैयक्तिक मत असावं, असंही टिंगरे म्हणालेत...पुण्यात आज माघ्यमांशी बोलताना नव्यानेच राष्ट्रवादीत आलेल्या संजय काकडे यांनी पुणे मनपात भाजप सोबत जाण्याचा विचार बोलून दाखवला होता त्यावर पक्षाचे शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे यांनी हा खुलासा केला आहे.