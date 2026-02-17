English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'त्या' भावनिक आवाहनानंतर NCP च्या बैठकीत एकच आवाज; 'सुनेत्रावहिनी तुम्ही विनंती करू नका फक्त...'

NCP Weekly Meet Sunetra Ajit Pawar Emotional Appeal: अजित पवारांच्या निधानंतर पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात आलेल्या पक्षाच्या साप्ताहिक बैठकीत बोलताना भावूक झाल्या सुनेत्रा पवार, उपस्थितांना नेमकं काय आवाहन केलं जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 17, 2026, 11:57 AM IST
'त्या' भावनिक आवाहनानंतर NCP च्या बैठकीत एकच आवाज; 'सुनेत्रावहिनी तुम्ही विनंती करू नका फक्त...'
सुनेत्रा पवारांनी बैठकीत केलं आवाहन

NCP Weekly Meet Sunetra Ajit Pawar Emotional Appeal: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची पहिलीच साप्ताहिक बैठक सोमवारी, 16 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत पार पडली. या बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी नेतृत्व केलं. बैठकीला पक्षाचे सर्व खासदार, आमदार, पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान सुनेत्रा पवार बोलायला उभ्या राहिल्या तेव्हा त्यांना अजित पवारांच्या आठवणींनी गहिवरुन आलं. मात्र धीर सावरत त्यांनी उपस्थितांशी संवाद साधताना एक भावनिक आवाहन केलं आणि त्या आवाहनला उपस्थितांनी तितक्याच उस्फुर्तपणे साद दिली.

Add Zee News as a Preferred Source

हीच राष्ट्रवादीची ओळख राहील; सुनेत्रा पवारांनी केलं स्पष्ट

राष्ट्रवादीच्या अधिकृत सोशल मीडिया पेजवर बैठकीतील फोटो शेअर करण्यात आले आहेत. "आज (सोमवारी) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची साप्ताहिक बैठक राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यावेळी पक्षाचे वरिष्ठ नेते, आमदार, खासदार व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ज्या शिस्तीने, कार्यतत्परतेने आणि विकासाच्या स्पष्ट दृष्टीकोनातून पक्षाची वाटचाल घडवली, ती कार्यसंस्कृती अधिक बळकट करण्याचा निर्धार यावेळी सर्वांनी व्यक्त केला," अशी कॅप्शन या फोटोंना देण्यात आली आहे. याच पोस्टमध्ये सुनेत्रा पवारांनी नेमकं काय म्हटलं याबद्दल, "अजितदादांची कामाची गती, प्रशासनावरील भक्कम पकड आणि विकासकेंद्रित भूमिका हीच राष्ट्रवादीची ओळख राहील, असे सुनेत्रावहिनींनी मार्गदर्शनपर सूचित केले," असं नमूद केलं आहे.

नक्की वाचा >> 'कोणीही दोन्ही राष्ट्रवादींच्या...', सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वाखालील बैठकीत विलीनीकरणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय

बैठकीची सामूहिक प्रतिज्ञा

"सदर बैठकीत आगामी काळातील संघटनात्मक बळकटी, युवकांना अधिक संधी, महिलांच्या नेतृत्वाचा विस्तार आणि महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस कृती आराखडा यावर सखोल चर्चा झाली. वेगवान, सक्षम आणि प्रगत महाराष्ट्र घडवण्याचे दादांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी पक्ष अधिक संघटित, अधिक शिस्तबद्ध आणि अधिक उत्तरदायी राहील, हीच आजच्या बैठकीची सामूहिक प्रतिज्ञा ठरली. लोकहित आणि विकासाचा प्रवास अखंड सुरू ठेवण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला," असं पक्षाने दिलेल्या माहितीत म्हटलं आहे. 

सुनेत्रा पवारांचं भावूक आवाहन आणि समोरुन तितकेच भावूक उत्तर 

अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीच्या आमदारांची आणि मंत्र्यांची पहिल्याच बैठकीत उपस्थित नेत्यांना संबोधित करताना सुरुतीलाच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भावूक झाल्या. बैठकीत सुनेत्रा पवार यानी नेत्यांना भावनिक आवाहन केलं. "अजितदादांच्या पावलावर पाऊल ठेऊन मी आता पुढे काम करणार आहे. त्यासाठी तुमच्या सगळ्यांची साथ हवी आहे," असं सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. त्यावर "सुनेत्रावहिनी तुम्ही विनंती करू नका फक्त आदेश द्या, तुमच्या आदेशाचे पालन आम्ही करणार," असं म्हणत नेत्यांनी सुनेत्रा पवारांच्या भावनिक आवाहनाला प्रतिसाद दिला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
NCPsunetra pawarAjit pawarEmotional appealMP

इतर बातम्या

'कोणीही दोन्ही राष्ट्रवादींच्या...', सुनेत्रा पवा...

महाराष्ट्र बातम्या