Marathi News
राष्ट्रवादीचा दुटप्पीपणा? IPS अधिकाऱ्यास धमकीवर अजित पवारांचे स्पष्टीकरण तर दुसरीकडे कारवाईची मागणी!

NCP Stand on  Anjana Krishna: अजित पवार आणि आयपीएस अधिकारी अंजली कृष्णा यांच्यातील फोन कॉलवरुन वाद निर्माण झाले आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 5, 2025, 04:32 PM IST
राष्ट्रवादीचा दुटप्पीपणा? IPS अधिकाऱ्यास धमकीवर अजित पवारांचे स्पष्टीकरण तर दुसरीकडे कारवाईची मागणी!
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस

NCP Stand on  Anjana Krishna: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आयपीएस अधिकारी अंजली कृष्णा यांच्यातील फोन कॉलवरुन वाद निर्माण झाले आहेत. यावर सर्व स्तरातून टीका होऊ लागल्यानंतर अजित पवार यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. माझा उद्देश कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा नव्हता, तर त्या ठिकाणी परिस्थिती शांत रहावी आणि ती अधिक बिघडू नये याची काळजी घेण्याचा होता, असे ते म्हणाले. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नेते अमोल मिटकरी यांनी केंद्रीय आयोगाला पत्र लिहून आयपीएस अंजली कृष्णा यांच्यावर कारवाईची मागणी केलीय. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा दुट्टपीपणा असल्याची चर्चा सुरु आहे. 

त्यावेळी नेमकं काय घडलं? 

माढ्याच्या कुर्डू गावात रस्त्यासाठी मुरुम उत्खनन होत असल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर  करमाळ्याच्या पोलीस उपअधिक्षक अंजना कृष्णा या घटनास्थळी पोहोचल्या होत्या. यादरम्यान नागरिक आणि अंजली कृष्णा यांच्यामध्ये शाब्दिक वाद झाला. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ता बाबा जगताप याने थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना फोन लावला आणि अंजली कृष्णा यांच्या हातात दिला. मात्र त्यांना अजित पवारांचा आवाज ओळखता आला नाही. अजित पवारांनी यावेळी दोनवेळा मी उपमुख्यमंत्री बोलत आहे असं सांगितलं. 'मै DCM बोल रहा हू. 'ये कारवाई बंद करो...मेरा आदेश हैं..', असं अजित पवारांनी सांगितलं. त्यावर अंजली कृष्णा म्हणाल्या, "मेरे फौन पर कॉल करे". त्यावर अजित पवार रागावून म्हणले की, "तुम पे अॅक्शन लूंगा.. इतनी डेरिंग है तुम्हारी. मेरा चेहरा तो पेहचानोगा ना".

IPS अधिकाऱ्याला धमकीनंतर अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया, 'माझा उद्देश कायद्याच्या...'

अमोल मिटकरींनी काय केली मागणी?

आयपीएस अंजना कृष्णा यांच्या शैक्षणिक आणि जात प्रमाणपत्राची तपासणी व्हावी अशी मागणी विधान परिषदेचे आमदार अमोल मिटकरींनी केलीय. एकीकडे अजित पवार यांनी कर्तव्य बजावणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांबद्दल मला सर्वोच्च आदर असल्याचं म्हटलं तर दुसरीकडे अमोल मिटकरींचे हे पत्र समोर आलंय. 

काय म्हणाले अजित पवार?

सोलापूर जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांसोबतच्या संवादाच्या संदर्भात काही व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत आहेत. मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, माझा उद्देश कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा नव्हता, तर त्या ठिकाणी परिस्थिती शांत रहावी आणि ती अधिक बिघडू नये याची काळजी घेण्याचा होता, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली आहे. 
आपल्या पोलीस दलाबद्दल तसंच धैर्यानं आणि प्रामाणिकपणे आपलं कर्तव्य बजावणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांबद्दल मला सर्वोच्च आदर आहे. माझ्यासाठी कायद्याचं राज्य हेच सर्वात महत्त्वाचं असल्याचे ते म्हणाले. तसेच मी पारदर्शक प्रशासकीय कारभारासाठी आणि बेकायदेशीर वाळू, माती, खडक उपशासह प्रत्येक बेकायदेशीर कृतीवर कायद्याप्रमाणे कठोर कारवाई करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

कोण आहेत अंजना कृष्णा?

अंजना कृष्णा यांचं पूर्ण नाव अंजना कृष्णा व्हीएस आहे. त्या भारतीय पोलिस सेवा (IPS) अधिकारी आहेत, ज्या सध्या महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात करमाळा येथे पोलिस उपअधीक्षक (DSP) म्हणून कार्यरत आहेत. आपल्या प्रामाणिक आणि कठोर कार्यशैलीसाठी त्या ओळखल्या जातात. 2022-23 मध्ये त्यांनी युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यांनी AIR-355 रँक मिळवला होता. अंजना कृष्णा यांचा जन्म केरळमधील तिरुअनंतपुरम येथे झाला. त्यांचे वडील बिजू यांचा कपड्यांचा छोटा व्यवसाय आहे, तर आई सीना कोर्टात टायपिस्ट म्हणून काम करतात. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूजापुरा येथील सेंट मेरीज सेंट्रल स्कूलमधून आणि उच्च शिक्षण तिरुअनंतपुरम येथील एचएचएमएसपीबी एनएसएस कॉलेज फॉर वुमनमधून झाले. अंजना कृष्णा यांची गणना कुशाग्र आणि प्रामाणिक आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये केली जाते.

