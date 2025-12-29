राष्ट्रवादीच्या मुंबईतील सर्वात पावरफुल महिला नेत्याने 'या' कारणामुळे पक्ष सोडला; BMC निवडणुकीपूर्वी शरद पवारांना मोठा धक्का!

Ncp Mumbai Leader Rakhi Jadhav Joins Bjp : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शरद पवारांना मोठा धक्का बसला आहे. मुंबईतील सर्वात पावरफुल महिला नेत्याने राष्ट्रवादी पक्ष सोडला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या मुंबई अध्यक्षा राखी जाधव यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. आमदार पराग शाहांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. राखी जाधव यांना घाटकोपर पूर्व पंतनगरमधून उमेदवारी निश्चित असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
भाजप आमदार पराग शहा यांच्या उपस्थितीत राखी जाधव यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यात मतभेद निर्माण झाले तेव्हा राखी जाधव यांनी शरद पवारांना पाठिंबा दिला. मात्र, नंतर जागावाटपावरून त्यांच्यात मतभेद झाले. यामुळे राखीने शरद पवारांची साथ सोडली. राखी जाधव यांनी शरद पवार यांना 52 संभाव्य उमेदवारांची यादी दिली. राष्ट्रवादी-सपा युती किमान 30 जागा जिंकेल असा त्यांचा विश्वास होता. परंतु, तसे झाले नाही. वरिष्ठ नेत्यांनी अधिक जागांसाठी आग्रह धरला नाही याबद्दल राखी जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली.
2017 च्या निवडणुकीत राखी जाधव नगरसेवक म्हणून निवडणु आल्या. मुंबई महापालिकेत त्यांनी राष्ट्रवादीचे सभागृह नेतेपद भूषवले. राखी जाधव राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) मुंबई महानगरपालिकेच्या अध्यक्षा होत्या. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजप राखी जाधव यांना घाटकोपरमधून तिकीट मिळू शकते. ज्या वॉर्डमध्ये राखी जाधव यांना तिकीट देण्यात आले आहे त्या वॉर्डमध्ये भाजपचे कार्यकर्ते बंड करू शकतात असे मानले जाते. याचा अर्थ असा की बीएमसी निवडणुकीपूर्वी भाजपने केलेल्या या कृतीमुळे त्यांच्याच कार्यकर्त्यांना राग येऊ शकतो.
मतदारसंघातील विकासासाठी हा निर्णय घेतला. जो विकास मुंबईत होतोय असाच विकास घाटकोपर मध्ये व्हावा म्हणून भाजपमध्ये प्रवेश केला. राजकारण विकासासाठी करतो. अपेक्षित कामे व्हावीत म्हणून लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही प्रयत्नशील आहोत. भाजपच्या माध्यमातून होणाऱ्या विकासात सहभागी होण्यासाठी निर्णय घेतला. कार्यकर्ता नेत्याकडे व्यक्त होतो. नेता दुर्लक्षित करतो तेव्हा लक्षात येतं की चुकतंय असं राखी जाधव म्हणाल्या.