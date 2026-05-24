मोटेगावकरचा अश्लील क्लास! 'बाई आली गेली की..', 'कशी गेली सून पब..', 'सून म्हणते सासूला ही..'; धक्कादायक Video समोर

Shivraj Motegaonkar Viral Video: नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे चर्चेत आलेल्या शिवराज मोटेगावकरबाबत आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांना शिकवताना मोटेगावकर अश्लील आणि आक्षेपार्ह भाषेचा वापर केल्याचा कथित व्हिडिओ आता समोर आला आहे. नीटची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसमोर शिकवताना मोटेगावकरने आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा दावा केला जात आहे. केमिस्ट्रीमधील पिरिऑडिक टेबलमधल्या धातूंची नावं लक्षात ठेवण्यासाठी अनेकदा शॉटकर्ट वापरले जातात. मजेदार आणि लक्षात राहतील अशा वाक्यांच्या माध्यमातून ही नावं मुलांनी लक्षात ठेवावीत अशी अपेक्षा असते. मात्र हेच करताना मोटेगावकरने विद्यार्थिनी वर्गात असतानाही त्यांच्यासमोर अश्लील भाषेचा वापर केल्याचा दावा व्हायरल व्हिडीओच्या माध्यमातून केला जात आहे.
व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओमध्ये मोटेगावकर केमिस्ट्रीच्या लेक्चरमध्ये विद्यार्थ्यांना पिरिऑडिक टेबल लक्षात ठेवण्यासाठी काही ट्रिक्स सांगत आहे. यावेळी तो काही वाक्यांच्या माध्यमातून पिरिऑडिक टेबलमधल्या धातूंचे नावं स्तंभानुसार लक्षात ठेवा असं सुचवताना, "हाल नकारे करू फिमेलचे...", "बेगम मुघलांच्या काळात सारस बागेत रमायची...", "बाई आली गेली की करून टोपल्यात नाचली...", "कशी गेली सून पबमध्ये फ्लाय करायला...", "ओ सानिया सेक्सी तेरी पोज...", "सानियाच दारू पिऊन पिऊन लिव्हर खराब झाला आहे बेटा...", "चिकन बिर्याणी आंध्रा टेन्शन...", "सून म्हणते सासूला ही आमची आक्काची झाली रं*की..." अशी व्यक्त म्हणत पिरिऑडिक टेबल लक्षात ठेवण्यास सांगत आहे.
मोटेगावकरच्या या व्हिडिओमुळे संताप व्यक्त केला जात आहे. व्हिडीओमध्ये मोटेगावकरने शॉर्टकटच्या नावाखाली वापरलेली भाषा ऐकून अनेकांनी शिकवण्याचा हा काय विचित्र प्रकार असा सवाल केला आहे. शैक्षणिक वातावरण आणि शिक्षकांची जबाबदारी यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात अटकेत असलेल्या शिवराज मोटेगावकरच्या क्लासेसमधील कथित 'प्रीमियम बॅच' आता चर्चेचा विषय ठरत आहे. अकरावीत विद्यार्थ्यांच्या गुणांनुसार वेगवेगळ्या बॅच तयार केल्या जात असल्याची माहिती आता समोर येत आहे. त्यामध्ये निवडक विद्यार्थ्यांची 'प्रीमियम बॅच' तयार करून अधिक फी, विशेष सुविधा आणि जलद गतीने अभ्यासक्रम पूर्ण केला जात असल्याची चर्चा आहे. तर इतर विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या बॅचमध्ये विभागले जात असल्याचंही सांगितलं जात आहे. प्रीमियम बॅच मधील सुमारे 60 टक्के विद्यार्थी एमबीबीएससाठी पात्र ठरत असल्याचा दावा केला जात आहे. तर सामान्य बॅचमधील यशाचं प्रमाण कमी असल्याची जोरदार चर्चा आहे. निकालांनंतर क्लासेसच्या जाहिरातींमध्ये प्रामुख्याने याच यशस्वी विद्यार्थ्यांना पुढे केलं जात असल्याचंही बोललं जात आहे. त्यामुळे या संपूर्ण शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पद्धतीवर आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरात संताप व्यक्त होत असतानाच धाराशिवमध्येही संशयास्पद घडामोडी समोर आल्याचा दावा करण्यात आलाय. निकाल जाहीर होण्याआधीच काही विद्यार्थ्यांच्या अभिनंदनाचे बॅनर शहरात लागल्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दरम्यान, नीट पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपी शिवराज मोटेगावकर हा दोन वर्षांपूर्वी धाराशिवमध्ये क्लासेस सुरू करण्याच्या तयारीत होता, अशी माहितीही समोर आलीय. आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या संस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पालकांची आर्थिक चौकशी करण्यात आली होती. तसेच स्पेशल बॅचमध्ये प्रवेश घेतल्यास “100 टक्के एमबीबीएस प्रवेश” मिळवून देण्याचे आश्वासन दिल्याचा आरोप करण्यात आलाय. याप्रकरणी संबंधित क्लास चालकाची सीबीआय चौकशी व्हावी आणि गुन्हा दाखल करावा, यासाठी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती तक्रारदार सुधीर पाटील यांनी दिली आहे.
अकोल्यातील प्राध्यापक मोटेगावकरच्या शिकवणी वर्गाला 21 मे रोजी अनेक दिवसांनंतर आज पुन्हा सुरुवात करण्यात आली. मात्र, वर्ग सुरू होताच संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करत परिसरातील मोटेगावकरचे फलक फाडून निषेध व्यक्त केला. यावेळी वर्ग परिसरात कोणतीही जबाबदार व्यक्ती उपस्थित नसल्याने आंदोलनकर्त्यांनी आपले आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले. सध्या नीट परीक्षेतील विद्यार्थ्यांचे वर्ग या ठिकाणी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, 17 जूननंतर मोटेगावकरच्या नावाखाली कोणतेही शिकवणी वर्ग सुरू राहू देणार नसल्याचा इशारा संभाजी ब्रिगेडने दिला आहे