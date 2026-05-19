NEET पेपरफुटीवरून राजकीय वार-पलटवार,राऊतांना भाजपकडून प्रत्युत्तर; राजकारण तापलं!

NEET Paper Leak: NEET पेपरफुटीवरून राजकीय वार-पलटवार सुरू झाले आहेत. पेपरफुटी भारतावर पडलेला अणुबॉम्ब असल्याचं म्हणत संजय राऊतांनी भाजपवर हल्लाबोल केलाय. दरम्यान राऊतांच्या आरोपांना भाजपकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे.
नीट पेपरफुटीवरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. नीट पेपरफुटीची मूळं महाराष्ट्रातून पसरली आणि त्यानंतर देशभरात एकच खळबळ उडाली, दरम्यान या प्रकरणात आता सीबीआय अॅक्शन मोडवर आलीय, तर दुसरीकडे राजकीय नेते एकमेकांची उणीधुणी काढत आहेत. नीट पेपरफुटीवरून संजय राऊतांनी सरकारवर हल्लाबोल केलाय. शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचं सरकारचं कारस्थान असल्याचा आरोप राऊतांनी केलाय, दरम्यान यानंतर भाजपनं देखील राऊतांवर पलटवार केला
नीट पेरपफुटी प्रकरणात एकीकडे संजय राऊतांनी भाजपवर आरोप केलाय. तर दुसरीकडे भाजपच्या आमदारांकडून थेट काँग्रेसवरच आरोप करण्यात आलाय. शिवराज मोटेगावकर काँग्रेसचे प्रचारक असल्याचा आरोप आमदार अभिमन्यू पवारांनी केला. तर दुसरीकडे अंबादास दानवेंनी या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केलीय. मोटेगावकरसारख्या लोकांची वृत्ती विद्यार्थ्यांचं भविष्य उद्धस्वत करणार असल्याचंही अंबादास दानवेंनी यावेळी म्हटलंय.
नीटचा पेपरफुटल्यानं लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य उद्ध्वस्त झालंय. प्रामाणिकपणे अनेक वर्ष अभ्यास करणा-या विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फटका बसलाय. तर दुसरीकडे पैशांच्या जोरावर काही लोकांनी शैक्षणिक व्यवस्था उद्ध्वस्त करून टाकलीय.. तर दुसरीकडे या प्रकरणावरून राजकीय पक्षांमध्येही वार-पलटवार सुरू झाले आहेत.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात पहिला आरोपी शुभम खैरनारच्या रडारवर श्रीमंत पालक असल्याची माहिती समोर आलीय, पैशांच्या जोरावर अभ्यासात कच्च्या मुलांना डॉक्टर बनवू पाहणाऱ्या बड्या धेंडांना गाठून कोट्यवधी रुपयांची डील केल्याची धक्कादायक माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. शुभम खैरनारचा डोळा अशा विद्यार्थ्यांवर आणि पालकांवर होता, जे आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड श्रीमंत आहेत; मात्र त्यांचे पाल्य अभ्यासात अत्यंत सुमार आहेत. त्यामुळे श्रीमंत पालकांना गाठून, त्यांच्याकडून कोट्यवधी रूपये घेऊन शुभम त्यांना पेपर पुरवत असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार 10 वी आणि 12वीत कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना गाठून पेपर देण्याचे आमिष दाखवायचा. नाशिकमधील काही मोठ्या कोचिंग क्लासेसचे संचालक पालकांना शुभमचा संदर्भ देत असल्याची माहिती आहे. यासाठी क्लास संचालकांना मोठं कमिशन मिळत असल्याची देखील चर्चा आहे. या व्यवहारांसाठी विविध बँक खात्यांमधून कोट्यवधी रूपयांचा व्यवहार झाल्याची माहिती आहे.
अशा प्रकारे पैसे घेऊन ज्यांच्याकडे पात्रताही नाही असे लोक डॉक्टर बनतील. त्यामुळे या प्रकरणानंतर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येतोय, गुणवत्तेच्या जोरावर डॉक्टर होऊ पाहणाऱ्या लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत हा खेळ सुरू असल्याची भावना पालकांमध्ये आहे.सध्या पोलीस या प्रकरणातील बँक खात्यांची आणि संशयित क्लासेस संचालकांची कसून चौकशी करत आहेत. शुभम खैरनारच्या अटकेनंतर या रॅकेटमधील आणखी किती मोठे मासे गळाला लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. मात्र सध्या गरज आहे ही संपूर्ण वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची जेणेकरून प्रामाणिक विद्यार्थ्यांसोबत कोणताही घात होणार नाही.
नवीन वेळापत्रकानुसार नीटची परीक्षा 21 जून 2026 रोजी होणार आहे. या पेपरफुटी प्रकरणाचे कनेक्शन महाराष्ट्राशी जोडलं गेलं. लातूरमधील प्रसिद्ध शिक्षक शिवराज मोटेगावकर यांना अटक करण्यात आली. नीट पेपर फुटीची तपास सीबीआयकडून करण्यात येत आहे. लातूरमधील मोटेगावकरच्या क्लासेसबाहेर बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. अटकेत असलेले शिवराज मोटेगावकर महाराष्ट्राच्या कोचिंग विश्वात एम सर म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. मोटेगावकर हे लातूरचे असून रसायनशास्त्राचे शिक्षक आहे. ते एका शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यांची लातूरमधील आरसीसी क्लासेस म्हणजे रेणुकाई केमस्ट्री क्लासेसला महाराष्ट्रात नावारूपाला आणले. महाराष्ट्रात नीट-जेईई कोचिंग ब्रँडपैकी एक नावाजलेली संस्था आहे. त्यांनी सुरूवातीला विज्ञान शाखेची खाजगी शिकवणी घेण्यास सुरुवात केली. 1999 मध्ये त्यांनी भाड्याच्या खोलीत कोचिंग क्लासेस घेण्यात सुरु केली. तेव्हा इथे 10 विद्यार्थी यायचे. शेतकरी कुटुंबातील मोटेगावकर अनेक वेळा सायकलवरून प्रवास करायचे.