/NEET पेपरफुटी प्रकरणात CBI ची मोठी कारवाई, पहिल्यांदाच पालकाला अटक! लातूरचे बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे अटकेत

NEET Paper Leak Case: NEET पेपरफुटी प्रकरणी सीबीआयने मोठी कारवाई केली आहे. लातूरच्या बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे यांना अटक करण्यात आली आहे.
वैभव बालकुंदे, लातूर
NEET Paper Leak Case: NEET पेपरफुटी प्रकरणात CBI चा तपास दिवसेंदिवस वेग घेताना दिसत आहे. लातूरमधील बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे यांना सीबीआयने अटक केली आहे. स्वतःच्या पोरीसाठी कथितरित्या NEET प्रश्नपत्रिका विकत घेतल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे
यापूर्वी या प्रकरणात दोघांवर कारवाई झाली होती. आता लातूरमधून झालेली ही तिसरी मोठी अटक आहे
NEET पेपरफुटी प्रकरणात अटकेत असलेल्या शिवराज मोटेगावकर आणि पी. व्ही. कुलकर्णी यांच्या अटकेनंतर नवनवीन खुलासे बाहेर येत आहेत. लातूरमधील बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे यांना सीबीआयने अटक केली आहे. लीक झालेला NEET पेपर विकत घेतल्याच्या संशयावरून त्यांची तब्बल साडेचार तास कसून चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान काही कागदपत्रे, मोबाईल आणि डिजिटल पुरावे CBI लातूर मधून ताब्यात घेतले आहे. CBI च्या प्राथमिक तपासात डॉ. शिरुरे हे शिवराज मोटेगावकर आणि पी. व्ही. कुलकर्णी यांच्या संपर्कात असल्याचे समोर आले आहे. मागील काही वर्षांपासून ते पेपरफुटीच्या नेटवर्कमध्ये सहभागी असल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे.
सीबीआयने अटक केलेल्या डॉ. मनोज शिरुरे याने सध्या सीबीआयच्या कोठडीत असलेल्या शिवराज मोटेगावकरकडून प्रश्नपत्रिका खरेदी केली होती. नीटची परीक्षा ३ मे रोजी झाली. परीक्षा होण्याच्या दहा दिवस आधीच मोटेगावकरकडे प्रश्नपत्रिका आली होती अशी माहिती आता सीबीआय चौकशी मध्ये समोर आली आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणात पहिल्यांदाच विद्यार्थ्याच्या पालकाला अटक झाली आहे. शिरुरेने आणखी कुणाला प्रश्नपत्रिका दिली होती का? असाही प्रश्न आता समोर आला आहे
लातूरमधील डॉ. मनोज शिरूरे यांच्या घरावर तपास यंत्रणांची कारवाई सुरू असतानाच, सीबीआयचे पथक आंबेजोगाई येथून दोन विद्यार्थ्यांना घेऊन डॉ. शिरूरे यांच्या घरी पोहोचल्याची माहिती समोर येत आहे. घराची झाडाझडती, महत्त्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी आणि चौकशी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे
लातूर, शिक्षणाची ओळख असलेले शहर. पण आता त्याच लातूरचे नाव देशभर NEET पेपरफुटी प्रकरणामुळे चर्चेत आले आहे. शिवराज मोटेगावकर, पी. व्ही. कुलकर्णी आणि आता डॉ. मनोज शिरुरे अशा सलग कारवायांमुळे तपासाचा फास आणखी आवळला जात आहे. “पोऱीसाठी डॉक्टर बापाने पेपर विकत घेतला...?” या आरोपामुळे केवळ शिक्षण व्यवस्थेवरच नाही, तर पालकांच्या भूमिकेवरही मोठे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आता CBI च्या पुढील तपासातून आणखी कोणती नावे समोर येतात याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे