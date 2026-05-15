/NEET पेपर लीक प्रकरणी महाराष्ट्रात मोठी कारवाई! CBI कडून मास्टरमाइंडला अटक, पुणे कनेक्शन उघड

NEET Paper Leak Mastermind Arrested: नीट पेपर लीक प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) मोठी कारवाई केली आहे. सीबीआयने 'NEET UG 2026' परीक्षेची प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरणामागील कथित मुख्य सूत्रधाराची ओळख पटवली आहे. चौकशी केल्यानंतर सीबीआयने पी. व्ही. कुलकर्णी यांना अटक केली आहे. पुण्यातून त्यांच्या अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. ते मूळचे लातूरचे आहेत.
पी. व्ही. कुलकर्णी हे रसायनशास्त्राचे व्याख्याता असून ते 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'च्या (NTA) वतीने परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी होते. यामुळे त्यांच्याकडे प्रश्नपत्रिका उपलब्ध होत्या. सीबीआयने त्यांना बेड्या ठोकल्या आहेत. सीबीआय या नेटवर्कमध्ये नेमकं कोण कोण होतं त्यांचा शोध घेत आहे. तसंच यामध्ये अजून कोण सहभागी होतं त्यांचा शोध घेत आहे.
CBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात कुलकर्णी यांनी आणखी एका आरोपीच्या मदतीने कथितरित्या काही विद्यार्थ्यांना एकत्र केलं होतं. ही आरोपी मनीषा वाघमारे असून तिला सीबीआयने 14 मे रोजी अटक केली होती. या आरोपीने महाराष्ट्रातील पुणे शहरात असलेल्या आपल्या राहत्या घरी, निवडक विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिकवणी वर्ग (coaching classes) घेतल्याचंही समोर आलं आहे.
या शिकवणी वर्गांदरम्यान कुलकर्णी यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना सर्व प्रश्न, पर्याय आणि त्यांची उत्तरं सांगितली होती. ही उत्तरं विद्यार्थ्यांनी वहीत लिहून घेतली होती. सीबीआयच्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांनी हाताने लिहिलेले प्रश्न 3 मे रोजी घेण्यात आलेल्या प्रत्यक्ष NEET UG 2026 प्रश्नपत्रिकेशी तंतोतंत जुळत होते.
या प्रकरणाच्या संदर्भात जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर येथून आतापर्यंत सात आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्या सातपैकी पाच आरोपींना यापूर्वीच न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं असून, सखोल चौकशीसाठी त्यांना सात दिवसांच्या पोलीस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. गुरुवारी अटक करण्यात आलेल्या उर्वरित दोन आरोपींना 'ट्रान्झिट रिमांड'साठी पुण्यातील न्यायालयासमोर हजर केले जात असून, त्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी त्यांना दिल्लीला हलवण्यात येईल.