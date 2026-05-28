NEET पेपरफुटी तपासात मोटेगावकरच्या लॉकरची एंट्री; त्यामध्ये नेमकं दडलंय काय?

NEET Paper Leak Latur RCC Shivraj Motegaonkar : नीट पेपरफुटी तपासात सीबीआयची बँकेत धडक. गंजगोलाई आणि बार्शी रोडवरील एका खासगी बँकेतील लॉकरची CBI कडून चौकशी.
वैभव बालकुंदे, झी मीडिया, लातूर : नीट पेपरफुटी तपासात दर दिवशी यंत्रणांकडून सुरू असणाऱ्या तपासातून नवनवीन खुलासे होत आहेत. याच तपास प्रक्रियेचा भाग म्हणून सीबीआयनं बँकेत धडक दिली आणि त्यातून ZEE 24 TAAS च्या हाती exclusive माहिती लागली.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात आता सीबीआयचा तपास थेट बँकेतील लॉकरपर्यंत पोहोचला. लातूर शहरातील गंजगोलाई आणि बार्शी रोड परिसरातील एका बँकेत सीबीआयच्या पथकाने धडक देत लॉकरची माहिती घेतल्याचं एक्सक्लुझिव्ह वृत्त आहे. अटकेत असलेल्या शिवराज मोटेगावकर आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी त्या लॉकरमध्ये नेमकं काय लपवलं? हाच प्रश्न उपस्थित केला जात होता. लॉकरभोवती फिरणारे अनेक प्रश्न काही उत्तरं आणि तर्कांना वाव देऊन जात आहे.
मोटेगावर आणि त्याच्या कुटुंबाच्या नावे बँकेत असणाऱ्या लॉकरमध्ये पैशांचा साठा, कागदपत्रं की आणखी काही मोठं रहस्य दडलं आहे? याचा आता सीबीआय कसून तपास करत आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणाचे धागेदोरे आता आर्थिक व्यवहारांपर्यंत पोहोचल्याने लातूरमध्ये एकच खळबळ माजली आहे.
दरम्यान नीट परीक्षेच्या शिकवणी वर्गांचेही पॅकेज असल्याची बाब तपासातून समोर आली आहे. लातूरच्या मनोज शिरुरेच्या फ्लॅटवर हे क्लास, विशेष क्लास भरायचे. जिथं प्रल्हाद कुलकर्णी क्लास घ्यायचा. मोटेगावकर क्लासचे प्लॅटिनम आणि गोल्ड बॅच असे वर्ग भरत. जिथं प्लॅटिनम - गोल्ड बॅचच्या विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क आकारलं जात होतं.
दरम्यान, नीट 2026 पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास वेगाने पुढे सरकत असतानाच नवनवीन उलगडे या प्रकरणाला वेगळ्या वळणावर नेत आहेत. लातूरचा शिवराज मोटेगावकर आणि नीटच्या केमिस्ट्री पेपर सेटर प्रा. पी. व्ही. कुलकर्णीविरोधात गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे. सदर प्रकरणात लाखो रुपयांच्या व्यवहारातून पेपर विक्री झाल्याचा संशय तपास यंत्रणांना असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यामध्ये आर्थिक व्यवहारांसाठी ऑनलाइन पद्धतीचासुद्धा वापर करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळं येत्या काळात पेपरफुटी प्रकरणी नव्या पुराव्यांमुळं शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडणार असंच चित्र स्पष्ट होत आहे.
'नीट पेपर फुटीचे केंद्र हे महाराष्ट्रात असेल, तर प्रधान यांच्यासह मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ही जबाबदारी आहे', असं म्हणत याप्रकरणी मास्टरमाईड शाह नामक व्यक्तीला अटक केल्याचा दाखला देत 'प्रत्येक ठिकाणी शाह येतच आहे', असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला.