NEET पेपरफुटीत अनेक डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर, मोठी नावं समोर?

NEET Paper Leaked: नीट पेपर फुटीचा तपास सीबीआयकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे. राज्यातील पेपरफुटीची पाळमुळं सीबीआयने उखडून काढायला सुरूवात केलीय.
NEET Paper Leaked: नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणाच्या तपासात आता लातूरमधून नवे धागेदोरे समोर येताहेत. डॉक्टर मनोज शिरुरे याच्या अटकेनंतर लातूरातील अनेक डॉक्टर तपासाच्या भोवऱ्यात सापडलेत.आपल्या मुलांना डॉक्टर बनवण्यासाठी बड्या डॉक्टरांना नीटचा पेपर विकत घेतल्याचा संशय आहे.त्यामुळे लातुरमधील अनेक मोठी नावं आता सीबीआयच्या रडारवर आहेत.
नीट पेपर फुटीचा तपास सीबीआयकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे. राज्यातील पेपरफुटीची पाळमुळं सीबीआयने उखडून काढायला सुरूवात केलीय. या प्रकरणात महाराष्ट्रातून अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची संख्या तब्बल 13 वर पोहोचलीय.
डॉक्टर मनोज शिरोळे याला अटक झाल्यानंतर आता काही दिग्गज डॉक्टरांची नावं चर्चेत आल्याने वातावरण अधिकच तापलंय.सीबीआयच्या तपासात काही डॉक्टर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची चौकशी करण्यात येतेय. पैशांच्या जोरावर पात्रता नसताना विद्यार्थ्यांना नीटचा पेपर मिळवून देण्यात आला.मुलांना डॉक्टर बनवून टोलेजंग हॉस्पिटल्सचा वारस तयार करण्यासाठी चुकीचा मार्ग स्वीकारला गेला असा गंभीर आरोप आता पालकांकडून केला जातोय.
अनेक डॉक्टरांचे शहरात टोलेजंग हॉस्पिटल आहेत. आणि तोच वारसा पुढच्या पिढीकडे सोपवण्याची इच्छा.त्यामुळे मुलांनीही डॉक्टर व्हावं आणि पुढे हेच हॉस्पिटल सांभाळावं, असा काही डॉक्टरांचा अट्टाहास होता. म्हणून त्यांनी हा पेपर विकत घेऊन आपल्या मुलाला दिल्याची माहिती समोर आलीय. मात्र हा वारसा पुढे नेण्यासाठी गुणवत्तेऐवजी शॉर्टकटचा मार्ग निवडला गेल्याची संशय तपास यंत्रणांना आहे.हा प्रश्न आता तपासाच्या केंद्रस्थानी आलाय.
नीटसारख्या देशातील सर्वात महत्त्वाच्या परीक्षेला पेपर फुटीचं ग्रहण लागल्यानं पालक चिंतेत आहेत.लातुरच्या डॉक्टर शिरुरेला अटक केल्यानंतर आता अनेक बडे डॉक्टर सीबीआय़च्या रडारवर आहेत.पैशांच्या जोरावर आपल्या मुलांना डॉक्टर बनवण्यासाठी बड्या डॉक्टरांना पेपर विकत घेतल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे. त्यामुळे आता डॉ. मनोज शिरुरे याच्यानंतर आता आणखी काही बड्या डॉक्टरांचा नंबर लागण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.