/CJP चं आंदोलन, प्रधानांचा राजीनामा तरी NEET चा आणखी एक बळी, कराडमध्ये विद्यार्थिनीने घेतला टोकाचा निर्णय

नीट परीक्षेत घोटाळा झाल्यानंतर 20 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आयुष्य संपवलं. यानंतर सीजेपीने आवाज उठवला आणि जंतरमंतरच्या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. परीक्षांसाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आलीय. असे असले तरी आत्महत्या थांबलेल्या दिसत नाही. सातारा जिल्ह्यातील कराड परिसरात राहणाऱ्या एका NEET परीक्षार्थी विद्यार्थिनीने निकालानंतर मानसिक तणावातून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे कुटुंबीयांसह संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. वैद्यकीय शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ती अनेक महिन्यांपासून कठोर परिश्रम घेत होती. मात्र अपेक्षित यश न मिळाल्याने ती मानसिकदृष्ट्या खचल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे. या घटनेमुळे स्पर्धा परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांवरील वाढत्या मानसिक दबावाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
प्राथमिक तपासानुसार, निकालानंतर विद्यार्थिनी अत्यंत निराश झाली होती. कुटुंबीयांनी तिला धीर देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ती मानसिक तणावातून बाहेर पडू शकली नाही. स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर मोठ्या अपेक्षांचे ओझे असते. कमी गुण म्हणजे आयुष्य संपले, अशी चुकीची भावना अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होत असल्याचे मानसोपचार तज्ज्ञ सांगतात. अशा परिस्थितीत वेळेवर संवाद, भावनिक आधार आणि समुपदेशन मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शैक्षणिक यश हेच आयुष्याचे अंतिम ध्येय नसते, हा संदेश प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. पालकांनी मुलांवर अवास्तव अपेक्षांचे ओझे टाकण्याऐवजी त्यांच्या क्षमतेनुसार प्रोत्साहन द्यावे, असे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. अपयश आले तरी त्यातून नवीन मार्ग शोधता येतो, हा आत्मविश्वास विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करणे आवश्यक आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश-अपयश हा प्रवासाचा एक भाग असून, त्याचा मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी कुटुंबीयांनी सतत संवाद ठेवणे गरजेचे आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सततचा अभ्यास, निकालाची चिंता, इतरांशी होणारी तुलना आणि सामाजिक दबाव यामुळे अनेक विद्यार्थी नैराश्याच्या गर्तेत जातात. झोप न लागणे, सतत चिंता वाटणे, स्वतःला अपयशी समजणे, कोणाशीही बोलण्याची इच्छा न होणे अशी लक्षणे दिसत असतील तर त्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. अशा वेळी मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा समुपदेशकांची मदत घेण्यास अजिबात संकोच करू नये. मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे हे शैक्षणिक यशाइतकेच महत्त्वाचे असल्याचा संदेश या घटनेतून अधोरेखित झाला आहे.
NEET ही वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेशासाठी महत्त्वाची परीक्षा असली तरी तीच करिअरची एकमेव संधी नाही. आज आरोग्य, विज्ञान, फार्मसी, नर्सिंग, जैवतंत्रज्ञान, फिजिओथेरपी, संशोधन आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये उज्ज्वल करिअरच्या संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे एका परीक्षेतील निकालावर संपूर्ण भविष्य अवलंबून नसते. विद्यार्थ्यांनी अपयशाला शिकण्याची संधी मानून पुढील पर्यायांचा सकारात्मक विचार करणे गरजेचे आहे.
कराडमधील ही घटना केवळ एका कुटुंबाचे दुःख नाही, तर संपूर्ण समाजासाठी इशारा आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याला शाळा, महाविद्यालये, पालक आणि समाजाने समान प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. स्पर्धा, गुण आणि यश यापेक्षा विद्यार्थ्यांचे भावनिक आरोग्य अधिक महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला "अपयश आले तरी आयुष्य संपत नाही" हा विश्वास देणे ही काळाची गरज आहे. योग्य वेळी संवाद, समुपदेशन आणि भावनिक आधार मिळाल्यास अशा दुर्दैवी घटना टाळता येऊ शकतात.