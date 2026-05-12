/NEET UG 2026 Cancelled: नीट रद्द झाल्याने महाराष्ट्रातील साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला, नाशिक कनेक्शन आलं समोर!

NEET Exam: NEET 2026 चा हा वाद केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नसून, देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर लागलेला डाग आहे. आता सर्वांचे लक्ष सीबीआय तपास आणि लवकरच जाहीर होणाऱ्या फेरपरीक्षेच्या तारखेकडे लागले आहे.
NEET UG 2026 Cancelled: देशातील सर्वात मोठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा 'नीट' (NEET UG 2026) पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. 3 मे 2026 रोजी झालेली परीक्षा पेपरफुटीच्या गंभीर आरोपांनंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) अधिकृतपणे रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे 22 लाख विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट असून केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयकडे (CBI) सोपवला आहे. दरम्यान या प्रकरणात नाशिक कनेक्शन समोर आलं आहे.
राजस्थान आणि केरळमधून या पेपरफुटीची पाळेमुळे समोर आली आहेत. तपासात असे दिसून आले की, परीक्षेच्या काही दिवस आधीच सोशल मीडियावर आणि काही टेलिग्राम चॅनेलवर एक 'गेस पेपर' फिरत होता. धक्कादायक बाब म्हणजे, मुख्य परीक्षेतील 720 पैकी तब्बल 600 गुणांचे प्रश्न या गेस पेपरमधील प्रश्नांशी तंतोतंत जुळणारे होते. भौतिकशास्त्र आणि जीवशास्त्र या विषयांचे प्रश्न जसेच्या तसे आल्याने तपास यंत्रणांचे धाबे दणाणले आहेत.
सुरुवातीला पेपरफुटीचे वृत्त नाकारणाऱ्या NTA ने अखेर केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे ३ मे रोजी झालेली परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. "परीक्षेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता जपण्यासाठी परीक्षा रद्द करणे हाच एकमेव पर्याय होता," असे स्पष्टीकरण NTA ने दिले आहे. केवळ 9 दिवसांच्या आत परीक्षा रद्द झाल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे. आतापर्यंत राजस्थानमधील सीकर, झुंझुनू आणि डेहराडून येथून 13 हून अधिक संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. यामध्ये काही नामांकित कोचिंग क्लासेसचे करिअर काउन्सिलर आणि मास्टरमाइंड मनीष यादव टोळीचा समावेश असल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे.
लाखो विद्यार्थ्यांनी वर्षभर मेहनत करून ही परीक्षा दिली होती. मात्र, काही भ्रष्ट लोकांमुळे परीक्षा रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. "आम्ही रात्रंदिवस अभ्यास केला, आता पुन्हा त्याच मानसिकतेने तयारी करणे कठीण आहे," अशा भावना विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत. पालकांनीही या गैरप्रकारासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
NTA ने स्पष्ट केले आहे की, रद्द झालेली परीक्षा पुन्हा घेण्यासाठी नवीन तारखा लवकरच जाहीर केल्या जातील. महत्त्वाचे म्हणजे, विद्यार्थ्यांना पुन्हा नोंदणी करण्याची किंवा नवीन शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही. आधीचेच प्रवेशपत्र (Admit Card) आणि केंद्र निवडीचा डेटा ग्राह्य धरला जाईल. जून किंवा जुलै 2026 मध्ये ही फेरपरीक्षा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या गोंधळाच्या परिस्थितीत सोशल मीडियावर अनेक चुकीची माहिती आणि बनावट प्रश्नपत्रिका व्हायरल होत आहेत. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने विद्यार्थ्यांना केवळ अधिकृत वेबसाइटवरील (exams.nta.ac.in/NEET) सूचनांवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, पेपरफुटीचा दावा करणाऱ्या कोणत्याही टेलिग्राम किंवा इंस्टाग्राम ग्रुपला बळी पडू नका, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे आता नीट परीक्षेच्या स्वरूपात बदल करण्याची मागणी जोर धरत आहे. भविष्यात ही परीक्षा पूर्णपणे संगणक आधारित (CBT) पद्धतीने घ्यावी का, यावर सरकार विचार करत आहे. तसेच, पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्राने नवीन कडक कायदा लागू करण्याची तयारी दर्शवली असून, दोषींना 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात नाशिकमधून एका व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती समोर आली आहे. संबंधित व्यक्तीला इंदिरानगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून ताब्यात घेण्यात आले.संपूर्ण प्रकरणाची राजस्थान पोलिस आणि तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू आहे. पोलीसांकडून संबंधित व्यक्तीबाबत अधिक तपास सुरू आहे.