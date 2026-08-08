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NEET पेपरफुटीचे तिन्ही Mastermind महाराष्ट्रातले, CBI ने सांगितला 'पेपर लीक'चा घटनाक्रम; तिघांनी हॉटेल रुमवर...

नीटचा पेपर कसा फुटला? गोपनीय प्रश्न कसे बाहेर पडले? नक्की हा सारा प्रकार कसा घडवून आणण्यात आला याची माहिती सीबीआयने कोर्टात दिली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 08, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:22 AM IST
NEET पेपरफुटीचे तिन्ही Mastermind महाराष्ट्रातले, CBI ने सांगितला 'पेपर लीक'चा घटनाक्रम; तिघांनी हॉटेल रुमवर...
Image Credit: सीबीआयने दाखल केलं दोषारोप पत्र (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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