/NEET UG 2026: परीक्षेला जाताना कोणती कागदपत्र नेणं अनिवार्य? विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना जाहीर!

देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी होणारी नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून रोजी होणार आहे. पुनर्परीक्षा पारदर्शक व गैरप्रकारमुक्त करण्यासाठी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था म्हणजेच एनटीएने कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. परीक्षेच्या दिवशी उमेदवारांनी ड्रेस कोड, प्रवेश नियम, कागदपत्रे आणि सुरक्षा तपासणीबाबत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. नियमांचे पालन न केल्यास परीक्षा केंद्रात प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. विद्यार्थ्यांनी काय काळजी घ्यावी? सविस्तर जाणून घेऊया.
NEET UG परीक्षेसाठी उमेदवारांनी निर्धारित वेळेपूर्वी परीक्षा केंद्रावर पोहोचणे आवश्यक आहे. प्रवेशद्वार बंद झाल्यानंतर कोणत्याही विद्यार्थ्याला आत प्रवेश दिला जाणार नाही. सुरक्षा तपासणी, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि दस्तऐवज तपासणीसाठी अतिरिक्त वेळ लागू शकतो. त्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट पाहू नये. काही ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली असून मॉक ड्रिलही घेण्यात आली आहे.
परीक्षेदरम्यान कॉपी रोखण्यासाठी साधे आणि हलके कपडे परिधान करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुलांसाठी अर्ध्या बाह्यांचा शर्ट किंवा टी-शर्ट,साधी पॅन्ट किंवा ट्राउझर आणि चप्पल किंवा कमी टाचांच्या सँडल असणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनी पूर्ण बाह्यांचे कपडे,जास्त खिसे असलेले कपडे,जाड बटणे, जॅकेट, हूडी आणि बूट किंवा स्पोर्ट्स शूज टाळावेत असे आवाहन करण्यात आले आहे. मुलींनी साधा सलवार सूट, कुर्ता किंवा हलके कपडे, कमी सजावटीचे वस्त्र परिधान करावेत. साध्या सँडल किंवा चप्पल असाव्यात. तर दागिने, कानातले, बांगड्या, उंच टाचांच्या चप्पला,जड भरतकाम असलेले कपडे टाळावेत. धार्मिक किंवा पारंपरिक पोशाख घालणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अतिरिक्त तपासणीसाठी लवकर उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले. .
विद्यार्थ्यांनी खालील कागदपत्रे सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. NEET UG प्रवेशपत्र, वैध फोटो ओळखपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, अर्जामध्ये वापरलेल्या फोटोची प्रत, PwD उमेदवारांसाठी आवश्यक प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही महत्त्वाचे दस्तऐवज नसल्यास परीक्षा देताना अडचण निर्माण होऊ शकते.
NTA ने अनेक वस्तूंवर स्पष्ट बंदी घातली आहे. मोबाईल फोन, स्मार्ट वॉच,ब्लूटूथ डिव्हाइस,कॅल्क्युलेटर,इअरफोन,पर्स, बॅग,नोट्स किंवा पुस्तके,इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स या वस्तू विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर नेता येणार नाहीत. अशा वस्तू आढळल्यास उमेदवाराविरुद्ध कारवाई होऊ शकते.
NTA ने विद्यार्थ्यांना सोशल मीडियावरील अफवा, बनावट संदेश आणि पेपर लीकच्या दाव्यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. संस्थेने अधिकृत WhatsApp चॅनेल सुरू केले असून विद्यार्थ्यांनी केवळ अधिकृत संकेतस्थळ आणि NTA कडून येणाऱ्या सूचनांवरच विश्वास ठेवावा. मानसिक तणाव कमी करण्यासाठी हेल्पलाइनची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
NEET UG 2026 ही विद्यार्थ्यांच्या करिअरमधील महत्त्वाची परीक्षा आहे. त्यामुळे परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचणे, योग्य ड्रेस कोड पाळणे, आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवणे आणि NTA च्या सर्व नियमांचे पालन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. छोटी चूकही मोठे नुकसान करू शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी तयारीसोबतच परीक्षा दिवसाच्या नियमांनाही तितकेच महत्त्व द्यावे.