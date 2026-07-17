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पुण्याच्या श्रावणीने NEET परीक्षेत रचला ट्रीपल रेकॉर्ड! मुलींमध्ये देशात पहिली, बारामतीच्या नावे नवा विक्रम

NEET परीक्षेत पुण्याच्या श्रावणी कुदळे देशात मुलींमध्ये पहिली आली आहे. श्रीवणीने 3 विक्रम रचले आहेत. कॉलेज आणि क्लासेस व्यतीरीक्त फक्त 6 तास अभ्यास करुन यश मिळवल्याचे श्रवाणीने सांगितले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 17, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:27 PM IST
पुण्याच्या श्रावणीने NEET परीक्षेत रचला ट्रीपल रेकॉर्ड! मुलींमध्ये देशात पहिली, बारामतीच्या नावे नवा विक्रम

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्याच्या श्रावणीने NEET परीक्षेत रचला ट्रीपल रेकॉर्ड! मुलींमध्ये देशात पहिली, बारामतीच्या नावे नवा विक्रम
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