/पुण्याच्या श्रावणीने NEET परीक्षेत रचला ट्रीपल रेकॉर्ड! मुलींमध्ये देशात पहिली, बारामतीच्या नावे नवा विक्रम

NEET UG Result 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने नीट यूजीचा निकाल जाहीर झाला आहे. NEET परीक्षेत पंजाबचा आर्यन गुप्ता आणि हरियाणाचा पानशुल बन्सल यांनी 720 पैकी 715 गुण मिळवून संयुक्तपणे देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे. या NEET परीक्षेत पुण्याच्या श्रावणी कुदळेने ट्रीपल रेकॉर्ड केला आहे. श्रावणी देशात मुलींमध्ये पहिली आहे. बारामती राहणाऱ्या श्रावणीने बारामतीच्या नावे नवा विक्रम रचला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यात राहणारी श्रावणी कुदळ NEET परीक्षेत देशात पाचवी तर मुलींमध्ये पहिली आली आहे. तर, महाराष्ट्रात ती पहिली आहे. अशा प्रकारे NEET परीक्षेत श्रावणीने ट्रीपल रेकॉर्ड रचला आहे. पहिल्याच प्रयत्नात श्रावणी कुदळेने हे घवघवीत यश संपादन केल्याने तिचे आई-वडील देखील आनंदी आहेत.
श्रावणीचे कृष्णा कुदळे आणि आई जयश्री कुदळे हे दोघेही जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये शिक्षक आहेत. मुलीने इतकं मोठं यश संपादन करेल असं वाटलं नव्हतं तीने यश संपादक केलं त्याचं कौतुक तिच्या आई-वडिलांना आहे. 720 पैकी तिने 710 मार्क मिळवले आहेत. बायोलॉजी मध्ये 360 पैकी 360 मार्क, केमिस्ट्री मध्ये 180 पैकी 175 तर फीजिक्स 180 पैकी 175 मार्क मिळाले आहेत.
नीट परिक्षेची तयारी करत असताना श्राणीने अजिबात मोबाईल वापर केला नाही. टी व्ही देखील तिने पाहिला नाही. तिने संपूर्ण लक्ष अभ्यासावर केंद्रीत केले होते असे तिचे वडिल कृष्णा कुदळे यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात राहून मुलीने इतकं घवघवित यश मिळवल्याचा खूप अभिमान वाटत असल्याचे तिची आई जयश्री कुदळे यांनी सांगितले. कधीही अभ्यासात खंड पडू दिला नाही. सुरुवातीपासून कष्ट घेतले. यश पाहिजे असेल तर सुरुवातीपासून अभ्यास घरा. घाबरून जाऊ नका. स्वत:वर विश्वास ठेवा असा सल्ला श्रावणीने इतर विद्यार्थ्यांना दिला आहे.
नीट फेरपरीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. 11 लाख 21 हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. 3 मे च्या पेपरफुटीनंतर 20 लाख विद्यार्थ्यांनी फेरपरीक्षा दिला होती.