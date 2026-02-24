English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कौटुंबीक वादातून बदला घेण्यासाठी शेजा-यानं केला दोन मुलींच्या अपहरणाचा प्रयत्न

 कौटुंबीक वादातून बदला घेण्यासाठी शेजा-यानं दोन मुलींच्या अपहरणाचा प्रयत्न केल्याची घटना माजलगावात घडलीये. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन तरुणांना अटक केलीये.

पूजा पवार | Updated: Feb 24, 2026, 10:30 PM IST
कौटुंबीक वादातून बदला घेण्यासाठी शेजा-यानं केला दोन मुलींच्या अपहरणाचा प्रयत्न
महेंद्र मुधोळकर, (प्रतिनिधी) बीड : बीड जिल्ह्यात गुन्हेगारी वाढत चाललीय. कौटुंबीक वादातून बदला घेण्यासाठी शेजा-यानं दोन मुलींच्या अपहरणाचा प्रयत्न केल्याची घटना माजलगावात घडलीये. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन तरुणांना अटक केलीये.

बीड जिल्ह्यातल्या माजलगाव पोलीस ठाण्यात तिघे अपहरणकर्ते आहेत. दोन कुटुंबातील जुन्या भांडणातून बदला घेण्याच्या हेतूनं या प्रकरणाचा सूत्रधार दिनेश देवकातेनं शेजारच्या मुलींच्या अपहरणाचा कट आखला. या मुली माजलगावात नातेवाईकांकडं आल्या असता तिथल्या एका महाविद्यालयासमोर मुलींनी कारमध्ये कोंबण्याचा प्रयत्न केला. पण यातल्या लहान मुलीनं त्यांना विरोध करत आरडाओरडा केला. परिसरातील नागरिकांच्या हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी आरोपींना पकडून पोलिसांच्या स्वाधिन केलं.

पोलिसांनी अपहरणासाठी वापरलेली कार जप्त केलीये. तर तिनही आरोपींना चर्तुभूज केलंय. या निमित्तानं बीड जिल्ह्यातल्या मुलींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दाही ऐरणीवर आलाय. बीड जिल्ह्यातली संघटित गुन्हेगारीची चर्चा महाराष्ट्रभर होते. त्यातच दोन मुलींचं दिवसाढवळ्या अपहरण करण्याचा प्रयत्न झाल्यानं सामान्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

