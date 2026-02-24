कौटुंबीक वादातून बदला घेण्यासाठी शेजा-यानं केला दोन मुलींच्या अपहरणाचा प्रयत्न

महेंद्र मुधोळकर, (प्रतिनिधी) बीड : बीड जिल्ह्यात गुन्हेगारी वाढत चाललीय. कौटुंबीक वादातून बदला घेण्यासाठी शेजा-यानं दोन मुलींच्या अपहरणाचा प्रयत्न केल्याची घटना माजलगावात घडलीये. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन तरुणांना अटक केलीये.
बीड जिल्ह्यातल्या माजलगाव पोलीस ठाण्यात तिघे अपहरणकर्ते आहेत. दोन कुटुंबातील जुन्या भांडणातून बदला घेण्याच्या हेतूनं या प्रकरणाचा सूत्रधार दिनेश देवकातेनं शेजारच्या मुलींच्या अपहरणाचा कट आखला. या मुली माजलगावात नातेवाईकांकडं आल्या असता तिथल्या एका महाविद्यालयासमोर मुलींनी कारमध्ये कोंबण्याचा प्रयत्न केला. पण यातल्या लहान मुलीनं त्यांना विरोध करत आरडाओरडा केला. परिसरातील नागरिकांच्या हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी आरोपींना पकडून पोलिसांच्या स्वाधिन केलं.
पोलिसांनी अपहरणासाठी वापरलेली कार जप्त केलीये. तर तिनही आरोपींना चर्तुभूज केलंय. या निमित्तानं बीड जिल्ह्यातल्या मुलींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दाही ऐरणीवर आलाय. बीड जिल्ह्यातली संघटित गुन्हेगारीची चर्चा महाराष्ट्रभर होते. त्यातच दोन मुलींचं दिवसाढवळ्या अपहरण करण्याचा प्रयत्न झाल्यानं सामान्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.