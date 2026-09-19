'मला तो रोज...,' पुण्यात भाच्याने मामाची गळा चिरुन केली हत्या; नंतर उचललं टोकाचं पाऊल, अंतिम पत्रातून धक्कादायक खुलासे

पुण्यातील राजगुरुनगरमध्ये भाच्याने मामाचा गळा चिरून निर्घृणपणे खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मामाची हत्या केल्यानंतर भाच्याने आत्महत्या करुन जीवन संपवलं. भाच्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी सुसाईड नोट लिहिली आहे. या नोटमधून त्याने मामाकडून त्रास होत असल्याचा उल्लेख केल आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस पोहोचले होते. पोलीस आता याप्रकरणी तपास करत आहेत. दरम्यान या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
संदीप गडदे आणि प्रविण कोहिनकर अशी मामा-भाच्याची नावं आहेत. आत्महत्येपूर्वी प्रविणने सुसाईड नोट लिहिल्याची माहिती आहे. या नोटमध्ये त्याने मामाकडून होत असलेल्या त्रासाचा उल्लेख केल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. राजगुरुनगरमधील भाड्याच्या घरात ही धक्कादायक घटना घडली.
प्रविण कोहिनकर याने त्याचा मामा संदीप गडदे यांचा गळा चिरून खून केल्याचं समोर आलं असून, त्यानंतर प्रविणनेही आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये मामाकडून त्रास होत असल्याचा उल्लेख केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आलीय आहे. मात्र हा त्रास नेमका कोणत्या कारणातून होता आणि या घटनेमागील नेमकं कारण काय, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं असून, सुसाईड नोटसह इतर पुराव्यांच्या आधारे तपास केला जात आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात राजगुरुनगरमध्ये घडलेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
शिरूर शहरात झालेल्या गोळीबारात हरी गंगावणे या तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला असून, या घटनेने संपूर्ण शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. शिरूर शहरातील लाटेआळी आंबेडकर नगर परिसरात शुक्रवारी सकाळी साडेसहाच्या सुमारास हा थरारक गोळीबार झाला. गोळ्यांच्या आवाजाने संपूर्ण परिसर हादरून गेला असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. घटनेची माहिती मिळताच शिरूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी पथकासह तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिरूरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी रवींद्र भोसले आणि फॉरेन्सिक टीम देखील घटनास्थळी दाखल झाली आहे. घटनास्थळावरून रिकामी काडतुसे जप्त करण्यात आली असून, हा गोळीबार नेमका कोणत्या कारणातून झाला याचा कसून शोध पोलीस घेत आहेत